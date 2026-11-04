Von 1997: Kim Kardashian verblüfft im D&G-Vintagekleid

Kim Kardashian (46) holt ein echtes Stück Neunziger zurück ins Rampenlicht. Bei der Promotour für die zweite Staffel ihrer Serie "All's Fair" zeigte sich der Realitystar in einem burgunderroten Minikleid von Dolce & Gabbana. Das exklusive Vintagestück, das auf Fotos, die der Vogue vorliegen, zu sehen ist, entstammt der Herbstkollektion 1997 des italienischen Labels. Ein echter Hingucker: Das Kleid setzt auf maximalen Durchblick, da der grobmaschige Strick tiefe Einblicke gewährt. Am Rockteil fangen zudem kunstvoll eingearbeitete Rosenmotive die Blicke ein. Unter der transparenten Netzoptik kombiniert Kim einen schwarzen Balconette-BH mit einem figurbetonten weißen Unterrock. Für ein modernes Finish sorgen durchsichtige Pantoletten von Gianvito Rossi. So wirkt der fast drei Jahrzehnte alte Look plötzlich wieder ganz modern. Statt auf ein brandneues Design setzt die Unternehmerin damit erneut auf ein Archivstück, das schon vor fast 30 Jahren über den Laufsteg ging.

Konkret handelt es sich bei der Robe um Look 15 aus der damaligen Kollektion von Dolce & Gabbana. Für ihren Auftritt ließ sich Kim sichtlich von der Originalpräsentation aus dem Jahr 1997 inspirieren: Schon auf dem damaligen Runway wurde das Strickkleid über einem schwarzen BH und einem weißen Unterrock getragen. Eine bloße Kopie des Laufsteglooks ist ihr Outfit jedoch nicht, denn an einigen Stellen passte die Reality-Ikone das Styling ihrem ganz persönlichen Geschmack an. Das ursprüngliche weiße Unterkleid mit dem gewellten Saum ersetzte sie durch eine schmalere Version. Auch die schwarzen Strümpfe mit Blumenstickerei, die zum Originallook gehörten, ließ sie weg. Dasselbe gilt für die glitzernden Schuhe des Laufsteg-Models. An ihrer Stelle wählte Kim die durchsichtigen Mules, die das Outfit deutlich schlichter wirken lassen. So entstand eine Variante, die zwar an das Original erinnert, aber klar ihre eigene Handschrift trägt.

Kims wachsende Vorliebe für historische Mode ist kein Zufall. Seit sie Anfang 2026 den Star-Stylisten Law Roach engagiert hat, setzt sie verstärkt auf Raritäten aus den Archiven renommierter Modehäuser. Das Duo verbrachte unter anderem bereits gemeinsame Stunden damit, historische Entwürfe aus der Tom-Ford-Ära bei Yves Saint Laurent zu sichten. Auch die unvergessenen Kreationen von Cristóbal Balenciaga wurden von den beiden genauestens inspiziert. Eine wichtige Rolle für ihre Vintage-Garderobe spielt zudem Kims langjährige Freundschaft mit dem Designer Olivier Rousteing. Zu ihrem Geburtstag verschaffte er ihr Zugang zum Archiv von Paco Rabanne (†88). Für ihr Geburtstagsessen lieh Olivier Kim, die vor Kurzem Tochter Norths (13) Urteil über ihre Looks verriet, dann gleich zwei Kettenhemd-Minikleider. Beide Stücke stammen aus der Haute-Couture-Herbstkollektion des Labels von 1995. Damit trug Kim auch an ihrem Ehrentag Mode, die bereits rund drei Jahrzehnte alt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian beim Opening des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles, 19. September 2026

Anzeige Anzeige