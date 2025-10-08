Ehrlich: So ist es für Keke Palmer als alleinerziehende Mama

Keke Palmer (32) ist stolze Mama eines zweijährigen Sohnes. Doch das Leben mit Kind ist für die TV-Bekanntheit nicht immer rosig. Neben einem süßen Instagram-Clip von Spross Leodis richtet sie nun ehrliche Worte an andere alleinerziehende Mamas. "Ich möchte euch einfach meine Anerkennung aussprechen! Es war eine wirklich harte Woche für mich", erklärt die Schauspielerin. Es sei wichtig, durchzuhalten und sich daran zu erinnern, dass man mehr ist als seine Opfer für andere Menschen.

In ihrem Post zeigt sich die "Nope"-Bekanntheit bewegt und emotional, besonders als sie betont, dass es okay sei, schlechte Tage oder Wochen zu haben. Authentisch und lebensnah spricht sie davon, wie sie selbst ihre Eltern in schwierigen Momenten erlebt habe und wie dies ihr Verständnis für das Leben geprägt habe. Ihre Worte sind eine Ermutigung für alle Mütter, den Kopf nicht hängen zu lassen. In ihrem Beitrag betont Keke auch: "Ich möchte niemals undankbar klingen. Ich weiß, dass ich gesegnet bin und dass es auch schwieriger sein könnte."

Kekes Sohn stammt aus ihrer Beziehung mit dem Footballspieler Darius Jackson. Seit Oktober 2023 sind die beiden US-Stars allerdings getrennt und die 32-Jährige scheint die Erziehung ihres Sohnes allein zu übernehmen. Dass ihre gemeinsame Zeit von Unruhen geprägt war, machte Keke schon in der Vergangenheit deutlich. Im Gespräch mit The Cut offenbarte sie, dass sie häusliche Gewalt erlebt habe: "Diese Worte werden oft inflationär verwendet. Aber es gibt wirklich keine anderen Worte, um eine derart toxische Dynamik zu beschreiben."

Getty Images Keke Palmer im Februar 2025

Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis

