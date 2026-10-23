Nach ihrem Zusammenbruch: So geht es Anna-Maria Zimmermann

Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (37) sorgte im Juli für einen Schreckmoment: Während eines Auftritts in Halle brach sie zusammen und musste ihre Show vorzeitig beenden. Wie die Schlagersängerin dem MDR nun schilderte, war sie an diesem Tag gemeinsam mit ihrem Kollegen Oli P. (48) unterwegs und hatte bereits mehrere Termine absolviert. Ein unruhiger Flug, starker Ohrendruck bei beiden Musikern und die sommerliche Hitze setzten ihr zusätzlich zu. Schon kurz nach Beginn ihres Auftritts spürte die Sängerin, dass etwas nicht in Ordnung war. "Ich bin dann nur noch runter, hab Oli das Mikro in die Hand geschmissen und hab gesagt: Ich bin raus, ich kann nicht. Und bumms, lag ich dann da auch schon", erklärte sie die Situation. In den Tagen darauf ließ sie sich ärztlich untersuchen und konnte schließlich Entwarnung geben. Inzwischen geht es ihr wieder besser. Der Vorfall hat jedoch Spuren hinterlassen: Seitdem achtet die Sängerin deutlich stärker auf ihre eigenen Grenzen.

Der Zusammenbruch veränderte Anna-Marias Umgang mit ihrem vollen Terminkalender. Mehrere Auftritte an einem einzigen Tag und der Anspruch, es allen recht machen zu wollen, hatten sie in dieser Lebensphase viel Kraft gekostet. Als Konsequenz plant die Musikerin inzwischen bewusst Ruhepausen ein und lehnt öfter Anfragen ab. "Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss allen gerecht werden: meinen Kindern, meinen Freunden, allen zu Hause, nur mir nicht", erklärte sie und ergänzte: "Gerade fange ich an, Nein zu sagen, und alle gucken mich an und sagen: Kennt man gar nicht von dir."

Zum Abschalten setzt Anna-Maria heute auf Meditationsmusik und greift zu Pinsel und Farbe. Die Malerei ist eine ihrer Leidenschaften. Zusätzlich gönnt sie sich regelmäßig eine ganz besondere Auszeit, wie sie bereits im Juli in ihrer Instagram-Story verriet: "So ein bis zweimal im Jahr lasse ich mich in Hypnose legen." Damals plagten sie vor allem Zweifel an getroffenen Entschlüssen. "Aktuell merke ich, dass ich ein bisschen mit Entscheidungen struggle, die ich getroffen habe", erklärte sie ihren Followern. Die Hypnose half ihr nach eigenen Angaben auch dabei, ein schweres Unglück aus der Vergangenheit therapeutisch aufzuarbeiten: Im Oktober 2010 war sie bei einem Hubschrauberabsturz lebensgefährlich verletzt worden. Nun soll die Hypnose dazu beitragen, zur Ruhe zu kommen und der Hektik des Alltags für einen Moment zu entfliehen.

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Revierfoto Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024