Anna-Maria Zimmermann gibt nach Konzertabbruch Entwarnung

Schreckmoment bei Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (37): Bei ihrem Auftritt auf der Peißnitzinsel in Halle musste sie am vergangenen Wochenende bereits nach dem ersten Song abbrechen. Hinter der Bühne kümmerte sich sofort medizinisches Personal um die Sängerin. Schlagerstar Oli P. (47) sprang kurzfristig als Ersatz für sie ein. Anschließend meldete sich Anna-Maria über Instagram bei ihren Fans und gab Entwarnung: "Mir geht's supi supi, wirklich." Was genau hinter dem Zusammenbruch steckt, kann die Sängerin selbst nicht mit Sicherheit sagen. In ihrer Story schrieb sie: "Viele haben gefragt, was es denn war? Ich weiß es nicht. Irgendwas zwischen: Hitze, K.o., viele Dinge im Kopf."

Auf die leichte Schulter nimmt sie den Vorfall trotzdem nicht – sie ließ sich vorsorglich durchchecken. Zum Zeitpunkt ihrer Meldung befand sie sich gemeinsam mit ihrem Sohn in der Klinik. "Heute bin ich mit meinem kleinen Superhelden im Krankenhaus für eine Untersuchung, aber gleich geht's nach Hause und dann kuscheln wir, was das Zeug hält", so Anna-Maria. Den Zwischenfall wertet sie als klares Signal ihres Körpers: "Mein Körper hat kurz Stop gesagt und darauf hab ich gehört." In den nächsten Tagen möchte Anna-Maria bewusst kürzertreten.

Der Schreckmoment am Wochenende ging vielen Fans auch deshalb so nah, weil Anna-Maria schon einmal um ihr Leben kämpfen musste. Vor einigen Monaten sprach sie bei einer Charity-Weihnachtsparty von Cathy Hummels (38) mit RTL offen über den schweren Helikopterunfall von 2010. Damals stürzte sie auf dem Weg zu einem Auftritt bei Altenbeken nahe Paderborn ab, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und fiel ins Koma. Erst Jahre später holte sie sich Hilfe, um das Erlebte zu verarbeiten. "Ich habe den Unfall durch Hypnose austherapiert", sagte sie. Danach habe sie sich gefühlt "wie 20 Kilogramm leichter".

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Zimmermann, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Robert Schmiegelt / Future Image Anna-Maria Zimmermann im März 2023 in Köln