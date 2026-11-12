Anna-Maria Zimmermann will keine Herzensbrecher erziehen

Anna-Maria Zimmermann (37) hat für die Zukunft ihrer beiden Söhne Matti und Sepp eine ganz klare Vorstellung: Aus ihren beiden Jungs sollen eines Tages echte Gentlemen werden. Respekt, Wertschätzung und ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Frauen möchte die Sängerin ihnen von klein auf mit auf den Weg geben. Im Interview mit der ARD-Schlagerwelt verriet sie nun, welche Regel ihr dabei besonders wichtig ist: "Ich sage immer: 'Jungs, ich erziehe euch so, dass ihr keiner Frau das Herz brecht.' Das werden absolute Gentlemen." Bei der Erziehung ist Anna-Maria allerdings nicht auf sich allein gestellt. Zwar haben sie und ihr Ex-Partner Christian Tegeler sich vor knapp zwei Jahren getrennt, doch die Verantwortung für ihre Kinder tragen beide weiterhin gemeinsam. Alleingänge gibt es bei den beiden nicht. Wenn es um Matti und Sepp geht, ziehen die Eltern an einem Strang und kümmern sich zusammen um das Wohl ihrer Söhne.

Leicht ist das nicht immer, denn beide Elternteile sind beruflich stark eingespannt. Trotzdem organisieren Anna-Maria und Christian die Betreuung ihrer Kinder als eingespieltes Team. "Wir sind beide selbstständig und haben beide viel zu tun. [...] Es können sich viele an uns ein Beispiel nehmen. Wir machen das so grandios wie nie zuvor", erzählte die Musikerin stolz. Und falls es doch einmal knapp wird, gibt es noch eine weitere helfende Hand in der Familie: "Notfalls holen wir die Oma noch mit ins Boot und packen das einfach gemeinsam an." Auch für die Familie hat in diesem Jahr ein neuer Abschnitt begonnen. Seit dem Sommer geht nun auch der jüngere Sepp zur Schule und tritt damit in die Fußstapfen seines großen Bruders Matti. Diese spannende Zeit erleben Mutter und Vater gemeinsam. Beide freuen sich über die Entwicklung ihrer Söhne und sind sichtlich stolz auf das, was die Jungen bereits erreicht haben.

Anna-Maria und Christian gingen insgesamt 17 Jahre gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Beziehung gingen die beiden Söhne hervor. Dass das Familienleben auch nach der Trennung harmonisch weiterläuft, machte die Sängerin bereits auf Instagram deutlich. Nachdem Matti und Sepp zwei Nächte bei ihrem Vater verbracht hatten, veröffentlichte sie ein gemeinsames Selfie mit den beiden Jungs. Dazu schrieb sie: "Und so müssen wir gerade kuscheln, weil meine Babys zwei Nächte bei Papi waren und ich sie so vermisst habe. Und ja, alles läuft gut. Wir verstehen uns. Wir sind für unsere Jungs da. Ich bin ein bisschen stolz auf uns." Trotz der veränderten Familiensituation gehen die ehemaligen Partner respektvoll miteinander um. Gemeinsam wollen sie ihren Söhnen Sicherheit und ein harmonisches Umfeld bieten – auch wenn sie inzwischen getrennte Wege gehen.

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

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Imago Christian Tegeler und Anna-Maria Zimmermann im September 2018

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