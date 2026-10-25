16 Jahre nach Unfall: Anna-Maria Zimmermann wird emotional

Der 24. Oktober ist für Anna-Maria Zimmermann (37) kein gewöhnlicher Tag. Vor genau 16 Jahren überlebte die Schlagersängerin einen schweren Unfall, und das Datum rührt sie bis heute an. Auf der Fahrt zu ihrem Auftritt bei der "Schlagernacht des Jahres" in Erfurt wandte sie sich in mehreren Instagram-Storys an ihre Fans. Von den Erinnerungen wolle sie sich den Abend nicht bestimmen lassen, sondern gemeinsam mit dem Publikum feiern und das Leben auskosten. Sie bedankte sich für die zahlreichen Nachrichten ihrer Follower, auch wenn sie nicht allen persönlich antworten könne. Ihre Haltung zum Jahrestag fasste sie so zusammen: "Es ist nur ein Datum, und das ist es auch. Und trotzdem macht es immer irgendwie dann doch wieder was mit mir, sobald der 24.10. in meinem Kalender steht."

Wenn Anna-Maria auf die vergangenen 16 Jahre blickt, überwiegt die Dankbarkeit. Trotz aller Höhen und Tiefen steht sie inzwischen Wochenende für Wochenende auf der Bühne und feiert mit ihren Fans. Der Gedanke, das alles verpasst haben zu können, ging ihr in der Story sichtlich nahe. Ihre Entscheidung für die Zuversicht formulierte sie so: "Ich bin also ein bisschen traurig, aber maximal glücklich darüber, wie alles so gekommen ist. Auch die nicht so schönen Dinge, die in den letzten 16 Jahren passiert sind." Bevor sie in Erfurt auftrat, zog sie sich zwei Tage weitgehend zurück. Zu Hause richtete sie die Kinderzimmer ihrer Jungs her, baute Schränke auf und hängte Bilder auf. Diese Arbeiten hätten sie glücklich gemacht. Am Jahrestag selbst telefonierte sie außerdem per Video mit ihren Söhnen.

Am 24. Oktober 2010 saß Anna-Maria in einem Hubschrauber, der abstürzte. Sie wurde lebensgefährlich verletzt, lag im Koma und musste sich danach einer langen Reha unterziehen. Als sie aus dem Koma erwachte, haderte sie zunächst mit ihrem Schicksal. Neue Kraft fand sie erst später, vor allem durch die Rückkehr auf die Bühne. Deshalb verbindet sie Konzerte wie das in Erfurt eng mit ihrem Weg nach dem Unglück. Begleitet wird sie zudem von einem Satz, den ein älterer Mann ihr in der Reha mit auf den Weg gab und den sie auf Instagram noch einmal teilte: "Liebe Anna-Maria, unsere Fahrkarte fürs Leben ist sowieso gelocht. Und Gott sei Dank wissen wir nicht, wo." Sie glaube an Vorbestimmung, sagte die Sängerin dazu. Genau deshalb wolle sie glücklich sein.

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann im November 2024

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Instagram / amz_welt Anna-Maria Zimmermann und ihre zwei Söhne Matti und Sepp, Oktober 2024

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Getty Images Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne, Schlagerboom Open Air, 2024