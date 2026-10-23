Nach "Wednesday": Jenna Ortega plant längere TV-Auszeit

Jenna Ortega (24) legt nach ihrer Arbeit an der Netflix-Erfolgsserie Wednesday offenbar erst einmal eine Pause vom Fernsehen ein. Im Gespräch mit dem Podcast "Happy Sad Confused" verriet die Schauspielerin, dass sie nach dem Mysterydrama voraussichtlich für längere Zeit nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen sein wird. Der Grund: Sie habe bereits als Kind durchgehend vor der Kamera gestanden und sich von einer Serie zur nächsten gearbeitet. Nun wolle sie bewusst Platz für andere Dinge schaffen. Einen Abschied von der Schauspielerei kündigte die 24-Jährige damit jedoch nicht an. Auch über die Zukunft von "Wednesday" sagt ihre geplante Pause nichts aus. Bislang gibt es weder eine offizielle Bestätigung, dass die Mysteryserie nach der kommenden dritten Staffel endet, noch wurde bekannt gegeben, dass Jenna vorzeitig aus der Produktion aussteigt. Ihre Worte beziehen sich vielmehr auf die Zeit nach ihrer derzeitigen Arbeit für den Serienhit.

"Ich hatte tatsächlich noch nicht viele Gespräche über Franchises. Was für mich bestimmt ist, wird kommen und mich finden", erklärte Jenna im Interview mit "Happy Sad Confused". Und weiter: "Ich denke, nach 'Wednesday' werde ich wahrscheinlich eine Weile nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe viele Jahre lang [Fernsehen] gemacht. Als Kind bin ich von einer Serie zur nächsten gewechselt, und ich möchte Raum für neue Dinge lassen." Die Dreharbeiten zur dritten Staffel sind inzwischen abgedreht, ein genaues Startdatum steht aber noch aus – die neuen Folgen sollen voraussichtlich zwischen Mitte und Ende 2027 erscheinen. Vor ihrer geplanten TV-Pause konzentriert sich Jenna vor allem auf Kinoprojekte. In "Klara and the Sun" spielt sie neben Amy Adams eine künstliche Begleiterin. Außerdem gehören "The Gallerist", "The Great Beyond" und eine geplante Neuauflage von "Single White Female" zu ihren angekündigten Filmen.

Bereits im August hatten Aussagen von Jenna für Gesprächsstoff über die Zukunft des Formats gesorgt. Gegenüber Esquire sprach sie davon, dass die Serie auf einen Höhepunkt zusteuere und für sie selbst ein neues Kapitel in ihrem Leben und ihrer Karriere beginne. Eine offizielle Bestätigung, dass nach Staffel drei Schluss ist, gibt es bislang nicht – ebenso wenig wurde ein Ausstieg der Hauptdarstellerin verkündet. Der Wunsch nach einer Auszeit vom Fernsehen zieht sich dabei schon länger durch ihren Werdegang: Als Kind und Jugendliche stand Jenna nahezu ununterbrochen für Serien wie "Jane the Virgin" und "Stuck in the Middle" vor der Kamera. Bereits 2023 machte Jenna im Gespräch mit The Sunday Times deutlich, dass sie ihren beruflichen Fokus nach den vielen TV-Produktionen stärker auf Filme legen wolle. Die nun angekündigte Pause knüpft damit an Pläne an, die sie schon während ihres weltweiten Erfolgs als Wednesday Addams öffentlich geäußert hatte.

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Imago Jenna Ortega bei der Gala-Vorführung von "Klara And The Sun" beim 70. BFI London Film Festival, 2026

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Jonathan Hession / Netflix Agnes, Wednesday und Enid, "Wednesday" Staffel 2

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Getty Images "Jane the Virgin"-Cast