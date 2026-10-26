Jenna Ortega erklärt ihr skurrilstes Halloweenkostüm

Jenna Ortega (24) hat an Halloween schon einige kreative Ideen umgesetzt, doch ein Kostüm stach anscheinend besonders heraus: Die Schauspielerin verkleidete sich tatsächlich einmal als Stein. Davon erzählte die Wednesday-Darstellerin in der NBC-Talkshow "Late Night with Seth Meyers". Für den sonderbaren Look setzte sie nicht etwa auf ein fertiges Kostüm, sondern gestaltete es selbst. "Ich liebe Kostüme. In einem Jahr war ich ein Stein. Man geht etwa zu Hobby Lobby oder so, holt sich einen großen Styroporblock und besprüht ihn mit Farbe", erklärte Jenna. Damit die außergewöhnliche Verkleidung nicht für Verwirrung sorgte, ergänzte sie diese offenbar um eine ziemlich eindeutige Beschriftung. "Ich hatte, glaube ich, einen Haarreif, auf dem 'Stein' stand", erinnerte sich die Schauspielerin in der Sendung.

Auch der Talkshowhost konnte bei diesem Thema eine kuriose eigene Halloweenanekdote beisteuern. So verwandelte ihn sein Vater Lawrence einst mithilfe eines ebenfalls selbst gemachten Kostüms in einen Müllhaufen. Dieses Kostüm sorgte jedoch für Rätsel: Einige Leute glaubten stattdessen, Seth sei als Laubhaufen unterwegs. Rückblickend sei sein größter Fehler gewesen, keinen Haarreif mit der Aufschrift "Müll" zu tragen, gab er scherzhaft zu. Als Jenna wissen wollte, wie alt er bei dieser Aktion gewesen sei, antwortete der Host trocken: "Das war letztes Jahr." Für das diesjährige Halloween hat Jenna derweil noch keine Verkleidung parat. Sie sei mit der Planung spät dran, stelle ihre Looks aber ohnehin meist erst in letzter Minute zusammen.

Dass Jenna Ortega gerne auf einfallsreiche Kostüme setzt, zeigte sie bereits bei einigen früheren Halloweenauftritten. So stellte die Schauspielerin einmal das berühmte Schwanenkleid nach, das Sängerin Björk bei der Oscarverleihung 2001 getragen hatte. Bei einer Halloweenparade im Jahr 2025 entschied sich Jenna hingegen für den Unsichtbaren. Für dieses Kostüm wickelte sie Bandagen um ihr Gesicht und lieh sich von einem Freund einen Hut sowie einen Trenchcoat. Bei späteren Pubbesuchen in Irland entstand dadurch jedoch ein seltsamer Eindruck. Jenna zufolge wirkte die Situation so, als würde jemand versuchen, heimlich ein Kind auf eine Party zu schmuggeln, woraufhin sie die Bandagen ablegte. Zu Jennas ungewöhnlichen Halloween-Ideen passte auch eine Erinnerung aus ihrer Kindheit, über die sie im vergangenen Jahr sprach.

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IMAGO / Bestimage Jenna Ortega, 2025

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Getty Images Seth Meyers im Dezember 2021

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Lucy Nicholson / AFP / Getty Images Björk bei der Oscarverleihung 2001