Jenna Ortega (24) sorgt derzeit mit einem ungewöhnlichen Film für Aufmerksamkeit bei Prime Video. Wie kino.de berichtet, hat es die Horror-Fantasy-Komödie "Death of a Unicorn" in die Streamingcharts der Videoplattform geschafft. Darin steht die Schauspielerin gemeinsam mit Paul Rudd (57) vor der Kamera. Sie verkörpert Ridley, die mit ihrem Vater Elliot einen Ausflug aufs Land unternimmt. Unterwegs kommt es zu einem folgenreichen Zwischenfall, als die beiden mit ihrem Auto ein Einhorn anfahren. Was zunächst wie ein skurriler Unfall wirkt, entwickelt sich bald zu einem blutigen Albtraum. Regisseur Alex Scharfman verbindet in seiner A24-Produktion Horror, Fantasy und schwarzen Humor. Seit dem 16. November können Prime-Video-Abonnenten den Film ohne zusätzliche Kosten im Abo streamen.

Elliot und Ridley sind auf dem Weg zum Anwesen von Odell Leopold, dem Chef des Pharmakonzerns, für den Elliot arbeitet. Verkörpert wird der Unternehmer von Richard E. Grant (69). Noch bevor Vater und Tochter ihr Ziel erreichen, läuft ihnen ein vermeintliches Einhorn vor das Auto. Der ungewöhnliche Zusammenstoß setzt eine Reihe blutiger Ereignisse in Gang. Als die Eltern des getöteten Einhorns auftauchen, wird aus dem Ausflug ein Kampf ums Überleben. Ein Zuschauer auf Rotten Tomatoes fühlt sich dabei an einen bekannten Dino-Blockbuster erinnert: "Das erinnert mich an Jurassic Park, nur mit einem eher fantasievollen Ansatz statt Science-Fiction." Ein anderer Nutzer hebt die Besetzung hervor, zeigt sich aber vom Gewaltgrad überrascht: "'Death of a Unicorn' ist ein unterhaltsamer Film. Großartige Besetzung, angeführt von Paul Rudd und Jenna Ortega, und eine interessante Handlung. Ziemlich grausam in einigen Szenen. Damit habe ich nicht gerechnet." Neben Jenna, Paul und Richard gehören auch Will Poulter (33), Téa Leoni, Anthony Carrigan und Jessica Hynes zum Ensemble.

Neu ist "Death of a Unicorn" im Streaming allerdings nicht. Bereits Anfang 2026 war die schwarzhumorige Horror-Satire ohne zusätzliche Kosten bei WOW verfügbar. Nun ist der Film auch bei Prime Video verfügbar. Für Jenna ist der Ausflug in düstere Filmwelten ebenfalls kein Neuland. Bereits als Kind stand sie vor der Kamera und sammelte 2012 erste Fernseherfahrungen mit Gastauftritten in den Serien "Rob" und "CSI: NY". Einem größeren Publikum wurde sie später durch ihre Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie "Mittendrin und kein Entkommen" bekannt. Der internationale Durchbruch gelang ihr schließlich mit der Netflix-Serie Wednesday. Darin spielt sie die titelgebende Hauptfigur. Auch im Horrorgenre war die Schauspielerin bereits mehrfach zu sehen: Sie spielte in "Scream", "Scream VI", "The Babysitter: Killer Queen" und "X" mit. In "Death of a Unicorn" stehen neben den Horrorelementen allerdings auch die Beziehung zwischen Ridley und ihrem Vater Elliot sowie ihre gemeinsame Ausnahmesituation im Mittelpunkt.

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Getty Images Bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles: Jenna Ortega im Shrine Auditorium und Expo Hall

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Imago Paul Rudd and Jenna Ortega im Film "Death of a Unicorn" (2025)

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