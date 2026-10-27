"Sehr schüchtern": Jenna Ortega war von Tim Burton gestresst

Als Jenna Ortega (24) erstmals für die Netflix-Serie Wednesday vor der Kamera stand, verlief der Start offenbar weniger entspannt, als es der spätere Erfolg der Produktion vermuten lässt. Im Podcast "Happy Sad Confused" blickte die Schauspielerin auf die schwierigen ersten Drehtage zurück. Mit 17 oder 18 Jahren arbeitete sie im Ausland und konnte zunächst nur schwer einschätzen, wie Regisseur Tim Burton (68) zu ihr stand. Da der Filmemacher am Set kaum mit ihr sprach, zweifelte sie daran, ob die Chemie zwischen ihnen stimmte. Mittlerweile hat die Darstellerin der Wednesday Addams eine Erklärung für sein Verhalten gefunden: "Tim ist sehr, sehr schüchtern", erklärte sie im Podcast. Damals habe sie das jedoch noch nicht gewusst und sei deshalb entsprechend verunsichert gewesen.

Wie sehr sie die Situation belastete, machte Jenna im Podcast deutlich. "Jetzt kenne ich Tim, aber damals waren es solche Dinge, bei denen ich einfach dachte: 'Okay, ich finde keinen Draht zu ihm. Er spricht nicht mit mir'", erinnerte sie sich im Gespräch. Außerdem erklärte sie: "Mit 17, 18 Jahren in einem fremden Land mit diesem sehr bedeutenden Regisseur zu sein und das Gefühl zu haben, dass ich keinen Draht zu ihm finde ... Ich war sehr gestresst." Mit der Zeit gelang es ihr jedoch, den zurückhaltenden Filmemacher besser einzuschätzen. Nach Jennas Angaben hat sich Tim nun deutlich mehr geöffnet, sodass sich auch ihre Zusammenarbeit positiv entwickelte. Die Schauspielerin hat kürzlich die dritte Staffel der Mysterykomödie abgedreht und scheint sich am Set inzwischen wohlzufühlen.

"Diese Crew, die Menschen, einfach alles daran – sie sind so lieb und freundlich und arbeiten so gut zusammen", lobte Jenna die Zusammenarbeit im Podcast. Besonders schätzt sie offenbar auch, wie vertraut die Darsteller mittlerweile miteinander sind: "Es ist irgendwie schön, alle auf ihrem Höhepunkt zu sehen, in der Version ihrer Figuren, in der sie sich am wohlsten fühlen." Dabei war Tim offenbar schon früh von seiner Hauptdarstellerin überzeugt, auch wenn er ihr das am Set kaum zeigte. Im vergangenen Jahr schwärmte der Regisseur gegenüber The Independent: "Jenna erinnert mich ein bisschen an das, was Winona [Ryder] hatte, als ich sie bei 'Beetlejuice' zum ersten Mal traf. Diese Stummfilmschauspieler-Ausstrahlung, bei der man nichts sagen muss. Jenna starrt einen einfach nur an, und man weiß sofort: Das ist Wednesday."

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Getty Images Tim Burton und Jenna Ortega bei der Paris-Premiere der zweiten Staffel von "Wednesday"

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Jonathan Hession / Netflix Jenna Ortega als Wednesday Addams, "Wednesday" Staffel 2

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Getty Images Tim Burton, Regisseur