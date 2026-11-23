In der Allzeit-Hitliste der englischsprachigen Netflixserien gibt es einen eindeutigen Spitzenreiter: Die erste Staffel von Wednesday aus dem Jahr 2022 steht ganz oben. Die Produktion kommt laut dem Ranking des Streamingdienstes auf satte 252 Millionen Views. Insgesamt verbrachten die Zuschauer rund 1,7 Milliarden Stunden mit der Serie, wie das Portal Serienjunkies berichtet. Darin spielt Jenna Ortega (24) die mürrische Außenseiterin Wednesday Addams, die an der Nevermore Academy übernatürlichen Geheimnissen auf den Grund geht. Besonders überraschend ist der große Vorsprung gegenüber der Konkurrenz: Der Gruselhit liegt mehr als 100 Millionen Views vor dem britischen Drama "Adolescence". Auch echte Schwergewichte des Streamingdienstes wie Stranger Things und Bridgerton können mit den Zahlen der ersten "Wednesday"-Staffel nicht mithalten.

Mit 143 Millionen Aufrufen belegt "Adolescence" aus dem Jahr 2025 den zweiten Rang. Direkt dahinter folgen zwei Staffeln von "Stranger Things": Die vierte Staffel kommt auf 141 Millionen Views, die fünfte erreicht mit 134 Millionen Abrufen den vierten Platz. Auf Rang fünf landet "Nur für dein Leben" mit 121 Millionen Views. Nur knapp dahinter folgt die zweite Staffel von "Wednesday", die 119 Millionen Aufrufe verzeichnet. Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer belegt mit 116 Millionen Views den siebten Platz. Auf Rang acht steht die erste Staffel von "Bridgerton", gefolgt von Das Damengambit mit 113 Millionen Abrufen. Die dritte Staffel von "Bridgerton" komplettiert die Top Ten mit 106 Millionen Views. Bezieht man auch nicht englischsprachige Produktionen ein, muss sich "Wednesday" lediglich der ersten Staffel des südkoreanischen Netflix-Hits Squid Game geschlagen geben.

Die Mischung aus Mystery, schwarzem Humor und der bekannten Addams-Welt erreichte ein riesiges Publikum. Für Jenna bedeutete die Rolle der eigenwilligen Addams-Tochter einen wichtigen Karriereschritt. Zwar hatte sich die US-Amerikanerin bereits zuvor als Schauspielerin etabliert, doch erst mit "Wednesday" wurde sie endgültig zu einem der bekanntesten Gesichter des Streaminghits. Kürzlich verriet Jenna im Podcast "Happy Sad Confused" allerdings, dass sie sich nach dem Ende der Serie eine längere Pause vom Fernsehen gönnen möchte.

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Getty Images Das Netflix-Logo

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Bernard Walsh / Netflix Schauspielerin Jenna Ortega als Wednesday Addams

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