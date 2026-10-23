Sophia Bush enthüllt Freundschaft mit Ex-Mann Chads Affären

Sophia Bush (44) hat ein überraschendes Detail über die seit mehr als 20 Jahren kursierenden Fremdgehgerüchte um ihren Ex-Mann Chad Michael Murray (45) enthüllt: Heute ist sie mit einigen Frauen befreundet, mit denen der Schauspieler sie damals betrogen haben soll. Im Podcast "Call Her Daddy" fragte Moderatorin Alex Cooper (32) die Schauspielerin ganz direkt, ob zu diesen Frauen inzwischen Freundschaften bestünden. Sophias knappe Antwort lautete: "Zu ein paar." Die Verbindungen, die auf diesem eher ungewöhnlichen Weg entstanden sind, bedeuten ihr nach eigenen Worten heute sogar eine ganze Menge. Die Frauen beschrieb sie als starke Persönlichkeiten, in deren Gesellschaft sie sich ausgesprochen gut aufgehoben fühle. Von einem Konkurrenzkampf oder gegenseitigen Schuldzuweisungen will Sophia rückblickend nichts wissen. Statt die Verantwortung bei den mutmaßlich beteiligten Frauen zu suchen, richtet sie den Blick heute auf das, was aus den damaligen Erfahrungen entstanden ist: Sie habe in den Frauen Verbündete gefunden – ein Umstand, der sie selbst offenbar am meisten überrascht hat.

Sophia und Chad hatten sich bei den Dreharbeiten zu One Tree Hill kennengelernt. Zwei Jahre später heirateten die beiden, doch nur fünf Monate danach trennten sie sich wieder. Nach dem Liebes-Aus machten Gerüchte die Runde, Chad habe seine damalige Frau mit mehreren Frauen betrogen. In ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress", die am 27. Oktober 2026 erscheinen sollen und über die sie nun bereits vorab im Podcast sprach, wollte Sophia diese Thematik eigentlich gar nicht aufgreifen. Sie entschied sich dann aber doch dafür, da dieses Erlebnis sie geprägt habe. Heute sei ihr vor allem wichtig, dem eigenen Bauchgefühl und der eigenen Intuition zu vertrauen. Im Podcast richtete sie sogar versöhnliche Worte an Chad: "Wir waren Kinder. Wir sind älter. Wir sind alle erwachsen. Wir sind alle Eltern. Kein Schaden, kein Nachtragen. Ich wünsche dir alles Gute. Anerkennung für den Erwachsenen, der du heute bist. Ich hoffe, das beruht auf Gegenseitigkeit." Mit einem Augenzwinkern fügte sie im Hinblick auf seine mutmaßlichen Affären hinzu: "Du hattest irgendwie einen großartigen Geschmack, Bro, und Glückwunsch, du hast abgeräumt."

Privat hat Sophia längst ein neues Kapitel begonnen: Im Sommer 2025 heiratete sie die ehemalige Profifußballerin Ashlyn Harris (41) heimlich bei einer kleinen Zeremonie im ländlichen Teil des US-Bundesstaats New York. Ashlyns Kinder Sloane und Ocean waren bei der familiären Feier dabei. Für die beiden ist Sophia inzwischen die Stiefmutter. Das Paar gestaltete seine Hochzeit bewusst entspannt und persönlich: Es gab selbst gepflückte Blumen, und gemeinsam wurden Marshmallows über dem Feuer geröstet. Sophia hat somit längst ihr Glück gefunden und offenbar auch mit ihrer gescheiterten Ehe mit Chad abgeschlossen.

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Getty Images Chad Michael Murray und Sophia Bush, April 2005

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Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

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Imago Sophia Bush und Ashlyn Harris, Mai 2026