Sophia Bush und Ashlyn Harris geben ihre Ehe bekannt

Sophia Bush (44) und Ashlyn Harris (40) haben heimlich geheiratet! Die Schauspielerin und die ehemalige Profifußballerin gaben sich bereits im Sommer 2025 bei einer privaten Zeremonie im ländlichen Teil des US-Bundesstaats New York das Jawort. Wie Sophia laut Vogue nun in ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress" bestätigt, waren auch Ashlyns Kinder Sloane und Ocean bei diesem besonderen Moment dabei. Für die beiden ist Sophia heute eine stolze Stiefmutter. Die Feier blieb bewusst familiär und entspannt: Die Kleinen durften unbeschwert über das Grundstück rennen, Sloane hielt Blumen in den Händen, die zuvor direkt vor Ort gepflückt worden waren. Am Abend saß die frisch verheiratete Familie zusammen und röstete Marshmallows. Auch bei ihrer Garderobe setzte Sophia auf eine persönliche Note: Sie trug ein schwarzes Samtkleid mit goldfarbenen Sprenkeln, das sie bereits Jahre zuvor auf einer Party angehabt hatte. Ashlyn entschied sich hingegen für einen klassischen Smoking. Sophias Buch erscheint am 27. Oktober 2026.

Der Entschluss fiel offenbar recht spontan. Nachdem Sophia und Ashlyn einander wiederholt Anträge gemacht hatten, wandten sie sich an das Standesamt. Wenige Tage später machten sie ihre Ehe offiziell und erweiterten einen ohnehin geplanten Familienausflug einfach um eine Trauung. Sophias beste Freundin Nia ließ sich dafür eigens online ordinieren und traute die beiden. Ihre handgeschriebenen Gelübde hatten Sophia und Ashlyn in einem Buch der Dichterin Mary Oliver deponiert, anschließend steckten sie einander die Ringe an. Die freudige Nachricht behielten die Frauen anschließend zunächst für sich. Statt ihre Hochzeit direkt öffentlich zu verkünden, reisten sie zu Freunden und Verwandten in verschiedenen Teilen der USA, um ihnen persönlich davon zu erzählen. Inzwischen möchte Sophia ihr Glück nicht länger geheim halten. Gegenüber Vogue beschreibt sie, wie besonders sich die neue Bezeichnung anfühlt: "Du bist nicht meine Partnerin, weißt du? Du bist meine Frau. Und es fühlt sich so großartig an, das zu sagen."

Ihre Beziehung hatten Sophia und Ashlyn 2024 in einer Titelgeschichte des Magazins Glamour öffentlich gemacht. Laut Vogue sind die beiden seit drei Jahren ein Paar. Gemeinsam engagieren sie sich für die LGBTQ+-Gemeinschaft und gehören dem Vorstand der Human Rights Campaign Foundation an. Ashlyn war zuvor mit Ali Krieger verheiratet und reichte im September 2023 die Scheidung ein. Die Ex-Partnerinnen teilen sich Tochter Sloane und Sohn Ocean. Eine abgeschirmte Hochzeit war Sophia und Ashlyn auch wegen ihrer von Öffentlichkeit geprägten Lebenswege wichtig: Die Sportlerin stand schon als Teenager vor Zehntausenden Zuschauern in Stadien, die Schauspielerin seit ihren frühen Zwanzigern vor einem Millionenpublikum. Dennoch betont Ashlyn gegenüber Vogue die Bedeutung öffentlicher Sichtbarkeit: "Bei diesem Gespräch geht es nicht um Sophia und mich. Wir kennen die Liebe, die wir teilen. Wir verstehen, wie heilig und wie rein unsere Liebe ist. Aber Sichtbarkeit ist wichtig, weil es immer noch Kinder gibt, die sich verstecken und sich nicht gesehen fühlen. Wenn wir Raum und Platz für einen Menschen schaffen, ist es das wert, dass es uns in der Öffentlichkeit vielleicht ein wenig Frieden kostet."

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Jon Kopaloff/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris bei L'Oréal Paris Women of Worth Celebration, Hollywood November 2024

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Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Juni 2024

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Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Oktober 2024

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