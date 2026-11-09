Sophia Bush enthüllt Vorwürfe gegen Chad Michael Murray

Sophia Bush (44) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Chad Michael Murray (45). Wie das OK! Magazin berichtet, beschreibt die Schauspielerin in ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress", die Ende Oktober erschienen sind, wie sie einige Monate nach der Hochzeit von mehreren angeblichen Affären ihres früheren One Tree Hill-Kollegen erfuhr. Die Informationen stammten demnach von einem engen Freund des Schauspielers. Stutzig sei Sophia geworden, weil dieser Freund der Trauung überraschend ferngeblieben war. Als Chad für Dreharbeiten unterwegs war, habe sie den Mann schließlich kontaktiert. "Und dann erzählte er mir davon. Alles, was er über all die Frauen wusste. Frauen, die ich kannte, und viele Frauen, die ich nicht kannte", schreibt sie. Wie viele es genau waren und welche Einzelheiten dahintersteckten, spiele heute keine Rolle mehr. Damals seien die Enthüllungen für sie aber schockierend, unvorstellbar und brutal gewesen.

Doch damit nicht genug: Sophia berichtet in ihrem Buch noch von einem weiteren mutmaßlichen Seitensprung, der sich während Dreharbeiten in Australien ereignet haben soll. Chad habe sie damals selbst auf Gerüchte über eine Romanze mit einer Kollegin angesprochen und ihr versichert, dass nichts davon stimme. Schon zu Beginn ihrer Beziehung soll er es mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben. In seinem Haus in Los Angeles habe nämlich noch eine andere Partnerin gewohnt, obwohl er sich ihr gegenüber als Single ausgegeben habe. "Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich die ganze Landkarte voller Warnsignale. Damals sah ich sie nicht. Liebe existiert in Echtzeit, und wenn sie nicht mehr da ist, wird all das deutlicher, was sie verschwimmen lässt", schreibt die Schauspielerin rückblickend. Ihre Kollegin Hilarie Burton (44) hatte sie bereits vor Chad gewarnt. Er selbst habe sein früheres Verhalten zwar eingeräumt und mit seiner damaligen Unsicherheit erklärt. Außerdem habe er beteuert, inzwischen ein anderer Mensch zu sein. Nach nur fünf Monaten war die Ehe trotzdem vorbei. Vor der Kamera von "One Tree Hill" mussten die beiden aber weiterhin gemeinsam ran.

Neben den Vorwürfen gegen Chad berichtet Sophia erstmals ausführlicher von mutmaßlichen Übergriffen hinter den Kulissen von "Chicago P.D.". Sie beschreibt unangemessene Bemerkungen, Anschreien, Haareziehen und körperliche Gewalt. "Ein unangemessener Kommentar. Eine erhobene Stimme. Ein Ziehen an den Haaren. Angehaltener Atem. Ein zusammengebissener Kiefer. Eine geballte Faust. Eine Faust, die auf Fleisch trifft. Und dann Schlimmeres. Viel Schlimmeres", schildert sie. Manche Situationen hätten sich nur in kleiner Runde ereignet, laut Sophia jedoch niemals ohne Zeugen. Sie beschreibt weggedrehte Blicke, unterdrückte Proteste und eine dauernde Angst vor Konflikten, Geschrei und Demütigungen. Trotzdem habe sie weitergearbeitet. Über Jahre habe sie verinnerlicht, den Job über alles zu stellen und ihre Professionalität nicht vom unkontrollierten Verhalten eines Mannes infrage stellen zu lassen. 2017 stieg sie nach der vierten Staffel aus. Neun Jahre später schließt sie eine Rückkehr als Erin Lindsay aus und bezeichnet die belastende Zeit am Set als schlimmste Erfahrung ihres Lebens.

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Getty Images Chad Michael Murray und Sophia Bush, April 2005

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Getty Images Sophia Bush bei den GLAAD Media Awards im März 2025

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