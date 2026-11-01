Sophia Bush gab Hormonen die Schuld an ihrem Ehe-Elend

Sophia Bush (44) spricht in ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress" offen über die schwierige Kinderwunschzeit während ihrer Ehe mit Grant Hughes (45). Gegenüber People erzählt die One Tree Hill-Darstellerin, dass sie sich beinahe ein Jahr lang medizinischen Eingriffen unterzog und Medikamente einnahm, um Mutter zu werden. Die Familienplanung und die Fruchtbarkeitsbehandlung hätten die 44-Jährige immer stärker belastet. Anfangs machte Sophia jedoch ausschließlich die Hormone für ihr Unglück verantwortlich. "Ich habe mich selbst ein wenig manipuliert und gesagt: 'Oh, die Hormone, sie machen mich unglücklich. Sie sorgen dafür, dass ich mich schrecklich fühle'", erklärt die Schauspielerin dem Magazin. Erst im Sommer 2023 habe sie verstanden, dass ihre körperlich und emotional anstrengende Behandlung nicht der einzige Grund für ihr Elend war. Schließlich sei ihr bewusst geworden, dass auch ihre Ehe mit Grant nicht funktionierte.

Während der Kinderwunschbehandlung sei Sophia eines Tages weinend vor Grant zusammengebrochen. Sie habe ihren damaligen Mann gefragt, weshalb er nicht einfach nett zu ihr sein könne. Heute deutet die Schauspielerin ihre Gefühle als klares Warnsignal ihres Körpers hinsichtlich der Beziehung. Alle intimen Details dieser belastenden Phase möchte sie trotzdem nicht öffentlich teilen. Im Gespräch mit People betont Sophia jedoch, wie sehr sie an einem vermeintlich festgelegten Lebensplan festhielt und sich damit selbst zusetzte. "Kein Verrat, den ich je erlebt habe, schmerzt so sehr wie die Art und Weise, auf die ich mich selbst verraten habe, indem ich über den Punkt hinaus weitermachte, der sich richtig anfühlte, nur um den Plan nicht zu durchkreuzen", zieht sie ein bitteres Fazit. Sophia und Grant gaben sich im Juni 2022 das Jawort. Nach 13 Ehemonaten beantragte sie die Scheidung, im August 2023 wurde das Liebes-Aus bekannt.

Nicht nur in ihrer Ehe mit Grant habe Sophia trotz eigener Zweifel an einer Partnerschaft festgehalten. Bereits etwa 20 Jahre zuvor habe sie ein ähnliches Verhalten gezeigt. Zu dieser Zeit war sie mit ihrem "One Tree Hill"-Kollegen Chad Michael Murray (45) verheiratet. Die kurze Ehe und die seither kursierenden Fremdgehgerüchte sorgen bis heute für öffentliches Interesse. Mittlerweile ist Sophia nach eigener Aussage sogar mit einigen Frauen befreundet, mit denen Chad sie damals betrogen haben soll. Sie sieht die mutmaßlich Beteiligten nicht mehr als Konkurrentinnen und erhebt auch keine Vorwürfe gegen sie. Vielmehr empfindet sie die Frauen als starke Verbündete, bei denen sie sich aufgehoben fühlt. Ihr Blick auf die damaligen Ereignisse hat sich damit offenbar grundlegend gewandelt: Für Sophia zählen heute vor allem die Unterstützung und die Verbundenheit innerhalb dieser Freundschaften.

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Getty Images Sophia Bush bei den GLAAD Media Awards im März 2025

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Phillip Faraone/Getty Images Grant Hughes, Ex-Mann von Sophia Bush

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Getty Images Sophia Bush und Chad Michael Murray im April 2005