2. Geburtstag: Nadine Klein feiert Leben nach Gehirnblutung

Für Nadine Klein (41) ist der 22. Oktober seit einem Jahr ein ganz besonderes Datum. Am selben Tag im Jahr 2025 platzte in ihrem Kopf ein Aneurysma und löste eine lebensbedrohliche Gehirnblutung aus. Erst 24 Stunden später wurde die Ursache im Krankenhaus erkannt, einen weiteren Tag später folgte die Notoperation. Zum ersten Jahrestag dieses einschneidenden Erlebnisses wandte sich die Reality-TV-Bekanntheit nun mit emotionalen Worten an ihre Fans. "Und dennoch hat dieses Ereignis so viel mit mir gemacht. Mein Leben ist seitdem ein anderes, ein zweites Leben. Und trotz aller Ängste und Unsicherheiten, die ich seit diesem Tag habe, hab ich mir vorgenommen, es als meinen 2. Geburtstag zu feiern", schrieb Nadine auf Instagram. Statt den Tag als traumatische Erinnerung abzuhaken, möchte sie ihn also bewusst als Neuanfang begehen – mit allem, was seitdem an Gefühlen dazugehört.

Mehr als einen Tag lang lebte die ehemalige Bachelorette mit einer Blutung im Kopf, ohne zu wissen, wie ernst ihr Zustand tatsächlich war. Die heftigen Beschwerden deutete sie zunächst falsch und vermutete eine Migräne oder eine Verletzung im Nacken. Rückblickend bezeichnet sie es als "pures Glück", dass sie die lebensbedrohliche Situation überlebt hat. Auch den erfolgreichen Verlauf der Operation und die Tatsache, dass keine körperlichen Schäden zurückblieben, empfindet sie als großes Glück. Besonders dankbar ist Nadine dem Ärzteteam des Weill Cornell in New York, das sie damals behandelte und schließlich operierte. Ihre Worte zum Jahrestag sind deshalb nicht nur eine Erinnerung an eine schwere Zeit ihres Lebens, sondern auch ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die ihr in den entscheidenden Stunden geholfen haben.

Bereits kurz nach der Operation hatte sich die Influencerin bei ihrer Community gemeldet und in mehreren Videos sehr persönliche Einblicke in die Zeit rund um ihre Diagnose und den Eingriff gegeben. Dabei zeigte sie sich sichtlich bewegt und kämpfte immer wieder mit den Tränen. Es wurde deutlich, wie sehr sie die Ereignisse mitgenommen hatten. Auch ein Jahr später spricht Nadine offen über die Ängste und Unsicherheiten, die sie seit jenem Oktobertag begleiten. Ihren zweiten Geburtstag bewusst zu feiern, ist für sie deshalb mehr als eine symbolische Geste: Es steht für das Leben nach dem medizinischen Notfall und dafür, wie sehr sich seit dem 22. Oktober 2025 ihre Perspektive verändert hat.

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Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

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Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Oktober 2025

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Instagram / nadine.kln Nadine Klein im November 2025 in New York City