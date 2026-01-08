Sechsstellig: So teuer war Nadine Kleins Not-OP in den USA

Nadine Klein (40) erlitt während eines Aufenthalts in New York eine Hirnblutung und musste sich einer lebensrettenden OP unterziehen. Nun ist der ehemaligen Bachelorette die Rechnung in ihren Briefkasten geflattert – und die hat es in sich. Stolze 339.000 Dollar, umgerechnet rund 290.000 Euro, kostet die Hirn-OP mit allem Drum und Dran. Nadine ist geschockt, aber hat Glück im Unglück – ihre Auslandskrankenversicherung begleicht die Rechnung. Die Beauty mahnt: "Ich sag's nur nochmal: Habt eine Auslandskrankenversicherung, Kinder. Meine Versicherung hat die Kosten übernommen."

Nadines Hirnblutung ereignete sich im vergangenen Oktober. Nach einer Tanzstunde verspürte Nadine plötzlich heftige Kopf- und Nackenschmerzen. "Von einer Sekunde auf die andere hatte ich das Gefühl, mich hätte ein Lkw überfahren", schilderte sie ihre Symptome im Nachhinein auf Instagram. Übelkeit, Schwindel und Erbrechen folgten. Doch erst einen Tag später konnte in der Notaufnahme die Ursache festgestellt werden: ein gerissenes Aneurysma. Weiterführende Untersuchungen zeigten, dass sich noch zwei weitere Aneurysmen in Nadines Gehirn gebildet hatten.

Zu diesem Zeitpunkt war klar: Eine Operation ist dringend notwendig. Am nächsten Morgen ging es also für Nadine für vier Stunden in den OP-Saal. Dort ging alles glatt und die Ärzte konnten die 40-Jährige retten. "Zum Glück ist alles gut gegangen – ich habe keine Folgeschäden", berichtete sie danach. Heute hat sich Nadine von dem Eingriff und den Schreckensstunden erholt – dennoch fällt es ihr bis heute schwer, das Erlebte zu verarbeiten.

Imago Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein im November 2025 in New York City

