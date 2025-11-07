Nach Hirn-OP: Nadine Klein spricht über ihre schwerste Zeit

Nach ihrem lebensbedrohlichen Aneurysma-Schock meldet sich Nadine Klein (40) emotional bei ihren Fans zurück – und zeigt sich dabei so ehrlich und verletzlich wie selten. In mehreren langen Instagram-Clips schildert die ehemalige Bachelorette, wie sie die dramatischen Stunden rund um ihre Diagnose und Operation erlebt hat. Immer wieder kämpft sie dabei mit den Tränen. "Ich muss das alles jetzt erst mal sacken lassen und verarbeiten, weil das ging einfach alles so schnell", sagt Nadine sichtlich bewegt. Die 40-Jährige wirkt ruhig, aber innerlich aufgewühlt. Noch immer ringt sie mit der Tatsache, dass sie nur knapp dem Tod entkommen ist. "Man ergibt sich dem Ganzen einfach – du hast gar keine Wahl. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber es macht natürlich viel mit mir."

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus steht für Nadine vor allem eines im Vordergrund: zur Ruhe kommen und wieder Vertrauen in den eigenen Körper fassen. "Ich brauche einfach noch ein paar Tage, versuche es mir aber schön zu machen und den Herbst zu genießen", erklärt sie. Spaziergänge an der frischen Luft, Bewegung und bewusste Pausen helfen ihr, Schritt für Schritt wieder zu sich zu finden.

Trotz der enormen seelischen Belastung zeigt sich Nadine kämpferisch und positiv. "Ich lasse mich so schnell jedenfalls nicht unterkriegen – irgendwie muss es ja immer weitergehen", betont sie entschlossen. Die ehemalige TV-Bachelorette rührt mit ihrer Offenheit viele ihrer Follower – und macht zugleich deutlich, wie wichtig es ist, nach einer solch traumatischen Erfahrung nicht nur körperlich, sondern auch emotional zu heilen.

Anzeige Anzeige

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelorette

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Nadine Klein bei der Verleihung der Goldenen Henne

Anzeige Anzeige