Nach Not-Operation am Hirn: Nadine Klein gibt ein Update

Nadine Klein (40) meldet sich mit bewegenden Zeilen aus dem Krankenhaus und gibt ein Update zu ihrem Gesundheitszustand nach einer Notoperation am Gehirn. Die Reality-TV-Bekanntheit und frühere Bachelorette erklärt, dass sie seit Montagabend nicht mehr auf der Intensivstation liegt, sondern auf die Normalstation verlegt wurde. "Seit Montagabend bin ich von der Intensivstation auf die normale Station verlegt worden und auch wenn ich noch recht kraftlos bin und mein Körper sehr viel zu kämpfen hat, sind es die kleinen Fortschritte für mich, die gerade zählen", schreibt sie auf Instagram. Ärztinnen und Ärzte untersuchen sie täglich weiter, um Nachblutungen auszuschließen. "Und Tim ist mittlerweile auch bei mir", fügt Nadine hinzu.

In ihrem Update berichtet Nadine, dass ihr Körper weiterhin stark gefordert ist. Sie freut sich über jeden kleinen Schritt, bleibt aber vorerst in engmaschiger medizinischer Betreuung. "Ich weiß auch noch nicht genau, wie es weitergeht und ob ich nach Deutschland zurückfliegen darf, es werden täglich noch Untersuchungen gemacht, um Nachblutungen und Aneurysmen in anderen Organen auszuschließen", erklärt sie auf ihrem Account. Besonders dankbar zeigt sie sich für die schnelle und schonende Behandlung: Die Eingriffe an den Aneurysmen seien über einen Mini-Zugang an der Leiste erfolgt. "Wie verrückt ist es einfach, was heutzutage medizinisch möglich ist!?", schreibt Nadine. Zugleich betont sie: "Aber ich bin hier in sehr guten Händen", macht jedoch klar, dass Entscheidungen derzeit Tag für Tag getroffen werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Nadine war zuletzt in New York, als das geplatzte Aneurysma entdeckt und sie notoperiert wurde. Zuvor hatten starke Kopfschmerzen sie zum Arzt geführt. Die ehemalige Bachelorette aus dem Jahr 2018 ist vielen aus dem Fernsehen bekannt, teilt aber seit Jahren auch persönliche Einblicke mit ihren Followern. Unter ihren Posts sammeln sich zahlreiche Genesungswünsche und aufmunternde Kommentare. Nadine nutzt ihre Reichweite, um transparent zu zeigen, wie sie jeden Tag neue Kraft sammelt. Für ihre Community bleibt sie dabei nahbar, bedankt sich für die Unterstützung und fokussiert sich auf das, was ihr gerade hilft: Ruhe, Geduld und die kleinen Fortschritte.

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, Influencerin

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und ihr Mann Tim

