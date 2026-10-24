Christian Horner enthüllt Geris Reaktion auf den Skandal

Christian Horner (52) gewährt in seinen Memoiren "Drive: A Memoir" tiefe Einblicke in eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Der damalige Teamchef von Red Bull Racing erfuhr im Februar 2024 von seinem Anwalt, dass eine Mitarbeiterin des Rennstalls ihm unangemessenes Verhalten vorwarf. Christian wies die Vorwürfe zurück. Noch am selben Tag fuhr er nach Hause und traf Ehefrau Geri Halliwell (54) in der Küche an, wo sie gerade die Kinder für den Schultag fertig gemacht hatte. Die Sängerin habe sofort gespürt, dass etwas nicht stimmte. Schweigend habe sie ihm zugehört, während er ihr die Situation schilderte. Beiden sei in diesem Moment bewusst gewesen, welche Konsequenzen die Anschuldigungen für ihr Privatleben und für seine Karriere haben könnten. Der Rat seiner Frau fiel dabei denkbar knapp aus: "Sag einfach deine Wahrheit", habe Geri ihm nahegelegt. Seine Antwort darauf: "Das ist alles, was ich tun kann." Eine von Red Bull in Auftrag gegebene unabhängige Untersuchung entlastete ihn anschließend. Nachdem gegen dieses Ergebnis Berufung eingelegt worden war, bestätigte eine zweite Prüfung die ursprüngliche Entscheidung.

Zugespitzt hatte sich die Lage, als eine anonyme E-Mail mit angeblichen WhatsApp-Nachrichten und Fotos an Personen aus dem Formel-1-Umfeld und an Medien verschickt wurde. Die vermeintliche Kommunikation zwischen dem Teamchef und einer Kollegin rückte damit auch seine Ehe in den Fokus. Nur wenige Tage nach dem Leak setzte Geri beim Saisonauftakt in Bahrain im März 2024 ein deutliches Zeichen: Ganz in Weiß gekleidet schritt sie vor Fotografen und Reportern Hand in Hand mit ihrem Mann durch das Fahrerlager. In seinem Buch nennt Christian sie "phänomenal" und schreibt laut The Independent: "Unser Leben war auf den Kopf gestellt worden, dennoch fand sie die Stärke und Überzeugung, mich durch eine unermesslich schwierige Zeit zu begleiten, die zweifellos auch für sie eine Herausforderung war." Mit "Drive: A Memoir" blickt Christian auf mehr als zwei Jahrzehnte in der Formel 1 zurück. Nach seinem Abschied von Red Bull Racing hatte er sich öffentlich zunächst eher zurückgehalten. Rund um die Veröffentlichung des Buches waren allerdings wieder Auftritte und Livefragerunden mit dem Unternehmer angekündigt worden.

In den Memoiren heißt es weiter: "Ihr Glaube an mich gab mir die Entschlossenheit, weiterzumachen. In einer Zeit, in der mein Selbstvertrauen auf die Probe gestellt wurde, gab Geri mir die Perspektive und Stabilität, die ich am dringendsten brauchte." Ohne ihre Unterstützung sei er sich nicht sicher, ob er diese Monate auf dieselbe Weise hätte bewältigen können. Formel-1-Unternehmer Bernie Ecclestone (95) machte die beiden bereits 2009 miteinander bekannt, ein Paar wurden sie 2014. Im Mai 2015 gaben sie sich in Woburn Abbey in der englischen Grafschaft Bedfordshire das Jawort. Im Januar 2017 kam ihr gemeinsamer Sohn Monty zur Welt. Beide brachten zudem jeweils ein Kind mit in die Beziehung: Christian hat Tochter Olivia aus seiner früheren Ehe mit Beverley Allen. Geri ist außerdem Mutter von Tochter Bluebell, die aus ihrer früheren Beziehung mit dem Drehbuchautor Sacha Gervasi stammt.

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Getty Images Geri Horner, sängerin, mit ihrem Mann Christian

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Getty Images Christian Horner im Oktober 2023

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Getty Images Christian Horner und Geri Halliwell-Horner im Juli 2024