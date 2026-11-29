Aus Ginger Spice (54) ist die Herrin eines imposanten Landsitzes geworden! Geri Halliwell und ihr Ehemann Christian Horner (53) haben Edgcote House in der englischen Grafschaft Northamptonshire gekauft. Bereits vergangene Woche zog das Paar laut Daily Mail in sein neues Zuhause ein. Für das Anwesen nahe der Stadt Banbury sollen die beiden stolze 62 Millionen Euro bezahlt haben. Dafür bekommen sie einiges geboten: Zum Landsitz gehören rund 6,9 Quadratkilometer Land, darunter weitläufige Parkanlagen und große landwirtschaftliche Flächen. Freunden gegenüber sollen die Sängerin und der frühere Formel-1-Teamchef von ihrem "Traumhaus für immer" gesprochen haben. Vor allem für Geri bietet das neue Heim ideale Bedingungen. Auf dem riesigen Gelände kann sie ausgiebig ihrer großen Leidenschaft für Pferde nachgehen. Der kostspielige Umzug macht zugleich deutlich, wie sehr sich Geris öffentliches Auftreten seit ihrer Zeit als Ginger Spice verändert hat. Aus dem schrillen Popstar der Neunzigerjahre ist eine zurückgezogen lebende Hausherrin geworden, die nun einen luxuriösen Landsitz zu ihrem Lebensmittelpunkt macht.

Am nötigen Kleingeld für ein solches Anwesen mangelt es dem Paar nicht. Zusammen wird Geri und Christian ein geschätztes Vermögen von 137 Millionen Euro zugeschrieben. Die Sängerin präsentiert sich mittlerweile betont bodenständig. Wilde Popauftritte stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen widmet sie sich heute dem Backen, Kinderbüchern und Pferden. Hin und wieder ist sie außerdem bei royalen Veranstaltungen zu Gast. Auch in Sachen Mode hat Geri eine deutliche Kehrtwende vollzogen. Früher war sie für ihre farbenfrohen und freizügigen Outfits bekannt, inzwischen trägt sie fast ausschließlich Weiß. Ihre Vorliebe für diese Farbe erklärte die Musikerin damit, dass weiße Kleidung für sie wie eine Schuluniform für Erwachsene sei. Sie lasse sich mit allem kombinieren und erspare ihr am Morgen langes Grübeln darüber, was sie anziehen solle.

Weltberühmt wurde Geri im Jahr 1996 als Ginger Spice und Mitglied der Spice Girls. Damals waren ihr Union-Jack-Kleid und ihre frechen Auftritte ihre Markenzeichen. Für Schlagzeilen sorgte sie 1997 bei der Prince’s Trust Gala im Manchester Opera House. Dort berührte sie den damaligen Prinzen Charles (78) am Po. Später rückte sie die Geschichte im Gespräch mit der Marie Claire gerade: "Ich habe Prinz Charles nicht in den Po gekniffen, wie berichtet wurde. Ich habe darauf geklopft..." Privat hat die Sängerin längst ihr Glück gefunden. Seit 2015 ist Geri mit Christian verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Montague, außerdem brachte die Sängerin ihre Tochter Bluebell mit in die Ehe. Sie soll im privaten Umfeld zunehmend auf ihren vollständigen Vornamen Geraldine gesetzt haben. Diesen Namen verwendete sie etwa 2017 auch für einen Valentinsgruß an Christian. Gegen Horner wurden zuletzt Vorwürfe erhoben, er habe einer ihm unterstellten Mitarbeiterin anzügliche Nachrichten geschrieben.

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Imago Bei der Queen’s Commonwealth Essay Competition: Geri Halliwell-Horner beim Empfang im St James’s Palace, London

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Getty Images Die Spice Girls performen bei den Brit Awards 1997

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