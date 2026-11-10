Russell Brands Liebesleben: Ex-Freundinnen und Ehefrau Laura

Russell Brands (51) Liebesleben sorgte über Jahre hinweg immer wieder für Schlagzeilen. Zu den bekanntesten Partnerinnen des britischen Comedians und Schauspielers zählen Popstar Katy Perry (42), Spice-Girls-Sängerin Geri Halliwell (54) und seine heutige Ehefrau Laura Gallacher (39). Mit Katy trat Russell am 23. Oktober 2010 in Indien vor den Traualtar. Das Eheglück hielt jedoch nicht lange: Bereits nach rund 14 Monaten zerbrach die Beziehung, im Juli 2012 wurde die Scheidung rechtskräftig. Danach folgten weitere Romanzen mit prominenten Frauen, bevor der Brite zu einer alten Liebe zurückfand. Mit Laura war er nämlich bereits im Jahr 2006 liiert gewesen. Nach ihrem Liebescomeback traten die beiden im August 2017 nahe Henley-on-Thames in England vor den Traualtar. Inzwischen haben sie gemeinsam eine Familie gegründet.

Katy und Russell waren sich erstmals 2008 bei den Dreharbeiten zu "Männertrip" begegnet. Ihre gemeinsame Szene schaffte es zwar nicht in den fertigen Film, doch 2009 kamen sich die Sängerin und der Schauspieler erneut näher. Schon im Januar 2010 folgte die Verlobung. Ende 2011 reichte Russell wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Katy berichtete später, dass er ihr die Entscheidung per SMS mitgeteilt habe. Gegenüber "60 Minutes Australia" beschrieb sie die turbulente Beziehung rückblickend so: "Es war wie ein Tornado. Alles passierte auf einmal." Nach dem Liebesaus wurde Russell 2012 kurzzeitig mit dem ungarischen Model Nikolett Barabas und mit Geri in Verbindung gebracht. Etwa von 2013 bis 2014 war er dann mit der Journalistin und Philanthropin Jemima Goldsmith zusammen. Zu seinen früheren Partnerinnen gehören außerdem die Tänzerin Elia Alvarez Diaz, Amanda Alguero Alejos, die Radiomoderatorin Kat Shoob und die Schauspielerin Teresa Palmer (40).

Laura und Russell lernten sich beim Edinburgh Festival kennen und begannen im September 2006 eine Beziehung. Laura war damals 19 Jahre alt, Russell 31. Die Romanze endete Anfang 2007, weil Laura eine monogame Partnerschaft wollte und erfahren hatte, dass der Comedian weitere Frauen traf. Trotz ihres Liebeskummers blieben beide freundschaftlich verbunden. Rund neun Jahre später liefen sie sich an einem Kanal erneut über den Weg. Im Podcast "Made by Mammas" erinnerte Laura sich laut Mirror: "Ich hatte Russell seit Jahren nicht gesehen ... Ich kam die Stufen zum Kanal hinunter und Russell stand dort. Wir wussten beide sofort, dass es ernst werden würde." Danach bauten die beiden langsam wieder Vertrauen auf. Sie unternahmen Ausflüge, zogen zusammen und schafften sich einen Hund an. Im November 2016 kam Tochter Mabel zur Welt. Am 26. August 2017 heiratete das Paar im kleinen Kreis in der Remenham Church nahe dem gemeinsamen Zuhause.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 21. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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