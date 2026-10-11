Spice Girls: Wie Spitznamen und Outfits ihren Erfolg prägten

Melanie Chisholm (52) hat in einem Interview mit dem Magazin People über die Entstehung der legendären Spitznamen der Spice Girls gesprochen. Die Sängerin verriet, dass die ikonischen Namen Scary, Baby, Posh, Ginger und Sporty nicht etwa von der Band selbst stammten, sondern von Peter Loraine, dem Redakteur des "Top of the Pops Magazine". Der Musikredakteur schlug den fünf Bandmitgliedern vor, sich markante Pseudonyme zuzulegen. Obwohl die Musikerinnen mit allerlei verrückten Vorschlägen um die Ecke kamen, setzte der Journalist am Ende eigenhändig die Namen durch, die bis heute Musikgeschichte schreiben. Für Melanie Chisholm (Mel C) und ihre Bandkolleginnen Geri Halliwell (54), Melanie Brown (Mel B), Victoria Beckham (52) und Emma Bunton (50) waren diese Bezeichnungen anfangs kaum mehr als eine witzige Randnotiz in einer Musikzeitschrift, die kleine Gewürzdosen mit ihren Gesichtern abbildete.

Was als Scherz begann, entwickelte sich jedoch zu einem festen Bestandteil der Bandidentität, als die Spice Girls international bekannt wurden. "Wir haben darüber gelacht. Aber als wir hierher kamen, in die USA, nannte uns jeder nur noch bei diesen Spitznamen, und es blieb einfach hängen", erklärte Mel C. Die Band habe die Namen geliebt und sich darauf eingelassen. "Wir wurden zu Karikaturen von uns selbst", so die Sängerin. Auch die unverkennbaren Styles der fünf Bandmitglieder waren das Ergebnis langer Experimente. Das erste Management drängte anfangs darauf, dass die Frauen im einheitlichen Partnerlook auftraten – was jedoch regelmäßig dazu führte, dass sich mindestens eine von ihnen extrem unwohl fühlte. Schließlich war es Geri, die vorschlug, dass einfach jede das tragen sollte, worin sie sich am wohlsten fühlte. Genau dieser Moment legte den Grundstein für die legendäre Individualität der Girlgroup.

Nach ihrer Gründung im Jahr 1994 stiegen die Spice Girls in Rekordzeit zu weltweiten Megastars auf. Bis heute blickt Mel C mit großem Stolz auf die Ära und den anhaltenden Erfolg der Band zurück. In dem Interview betonte die Sängerin den hohen Stellenwert, den die gemeinsame Vergangenheit mit ihren Kolleginnen für sie hat. Die Spice Girls feiern in diesem Jahr ihr 32-jähriges Bestehen, und die Musikerinnen haben in der Vergangenheit immer wieder zusammengefunden, um ihre größten Hits zu präsentieren und ihre Fans zu begeistern.

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Getty Images Die Spice Girls performen bei den Brit Awards 1997

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Die Spice Girls in den Neunzigern

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Getty Images Die Spice Girls, 1998