Fangirl-Moment: Dana Diekmeier feiert die Backstreet Boys

Dana Diekmeier erlebt beim ersten von insgesamt zehn Backstreet-Boys-Konzerten einen echten Fanmoment. In einem Reel auf Instagram zeigt die vierfache Mutter, wie ausgelassen sie den Auftritt der weltberühmten Boyband feiert. Mitten im dicht gedrängten Publikum klatscht Dana begeistert, reißt immer wieder die Arme in die Luft und tanzt euphorisch zur Musik. Für den Abend hat sie sich in ein weißes Outfit geworfen, in dem sie zwischen den anderen Konzertbesuchern deutlich zu erkennen ist. Alles um sich herum scheint sie in diesem Moment vergessen zu haben. Sie kostet die Stimmung in der großen, ausverkauften Halle sichtlich aus und lässt sich von den Hits der Band mitreißen. Von Zurückhaltung ist bei der Konzertbesucherin an diesem Abend jedenfalls keine Spur – sie feiert die Show, als würde sie die Gruppe gerade zum allerersten Mal für sich entdecken.

Ihre überschwängliche Reaktion nimmt Dana dabei selbst mit viel Humor. Die Aufnahme versah sie mit den lachenden Worten: "Wenn du bei der allerersten von zehn Shows bist und denkst, du hättest gerade die Backstreet Boys entdeckt ... und völlig den Verstand verlierst." Die Band selbst lieferte parallel eine aufwendig inszenierte Bühnenshow ab. Die Sänger präsentierten sich in dunkelblauen, glänzenden Bühnenoutfits und schwebten auf schmalen, hell erleuchteten Plattformen über die Bühne und das Publikum hinweg. Dazu kamen dichte Rauchwolken, große LED-Elemente sowie türkisgrüne und warme Lichtstrahlen, die die Halle in ein spektakuläres Farbenmeer tauchten. Rund um Dana jubelten die Zuschauer, hielten ihre Handys in die Höhe und filmten den Auftritt mit. Eine Atmosphäre also, in der das Ausrasten offenbar schwer zu vermeiden war.

Ob weitere Konzertbesuche folgen, bleibt offen. In dem Video selbst kommt Dana übrigens nicht zu Wort – ihre Begeisterung transportiert sie allein über ihre Bewegungen und den selbstironischen Kommentar. Umso deutlicher wird dadurch, wie sehr sie der Auftritt der Boyband gepackt hat. Privat geht es bei Dana deutlich ruhiger zu als in der ausverkauften Konzerthalle: Sie ist verheiratet und Mutter von vier Kindern. Der Kontrast zwischen Familienalltag und durchtanztem Abend mit Lichtshow, Rauchmaschine und Boygroup-Klassikern ist groß. Ein Erlebnis, das die Influencerin ihren Followern nicht vorenthalten wollte – inklusive aller Jubelarme und Tanzeinlagen.

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Instagram / danadiekmeier Dana Diekmeier mit ihren Begleiterinnen auf einem Backstreet Boys Konzert

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Getty Images Backstreet Boys starten die Holiday Music-to-Light Show am Empire State Building in New York City, Dezember 2022

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Instagram / danadiekmeier Dana und Dennis Diekmeier mit ihren Kindern, Juni 2023