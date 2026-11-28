Die Backstreet Boys legen nach ihren zehn ausverkauften Shows in Düsseldorf nach: 2027 kehren die US-Musiker für ein weiteres Konzert nach Deutschland zurück. Nick Carter (46), Howie Dorough, AJ McLean (48), Brian Littrell (51) und Kevin Richardson (55) werden gemeinsam in der Münchner Allianz Arena auf der Bühne stehen. Das bestätigte der Radiosender Bayern 3 am Freitagmorgen in seiner Sendung "Frühaufdreher". Der Sender präsentiert die Show auch. Wann genau die fünf Sänger im Münchner Fußballstadion loslegen, ist allerdings noch offen. Ein konkretes Datum für den Auftritt wurde zunächst nicht genannt. Damit müssen sich die Fans noch gedulden, bevor sie ihre Konzertplanung für das kommende Jahr konkretisieren können. Fest steht bislang nur, dass München nach der erfolgreichen Konzertreihe in Nordrhein-Westfalen die nächste deutsche Station der fünf Sänger wird. Weitere Angaben zum Vorverkauf, zu möglichen Ticketpreisen oder zum Programm des Abends machte der Sender zunächst ebenfalls nicht.

Doch womöglich bleibt es 2027 nicht bei diesem einen Deutschlandkonzert. Einem bislang unbestätigten Leak zufolge sind im kommenden Jahr auch Konzerte in Berlin und Hamburg geplant. Darüber hinaus ist demnach ein Auftritt in Wien im Gespräch. Offiziell ist das bisher allerdings nicht: Am Freitagmorgen lag noch keine Bestätigung für die möglichen Shows in den drei Städten vor. Fans sollten die kursierenden Angaben deshalb vorerst als Gerüchte betrachten. Wie das österreichische Portal OE24 berichtet, sollen weitere Informationen noch an diesem Freitag bekannt gegeben werden. Ob dabei tatsächlich zusätzliche Termine, die jeweiligen Veranstaltungsorte oder Details zum Ticketverkauf enthüllt werden, war zunächst nicht bekannt. Sicher bestätigt ist damit vorerst ausschließlich der Auftritt in der Allianz Arena.

Erst am 7. Oktober hatten die Backstreet Boys ihre Konzertreihe "Into the Millennium – Homecoming – Live in Germany" in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena beendet. Alle zehn Shows waren restlos ausverkauft. Bei rund 47.000 Besuchern pro Abend kamen insgesamt etwa 470.000 Fans zu den Auftritten. Beim emotionalen Finale machten die Musiker deutlich, wie eng sie mit Deutschland verbunden sind. Das Land gilt für die Musiker als eine zweite Heimat, nachdem sie hier schon früh große Erfolge gefeiert hatten. Die nun bestätigte Show in München knüpft an diese Konzertreihe an und bringt die fünf Sänger im kommenden Jahr erneut vor ein deutsches Stadionpublikum. Gegründet wurden die Backstreet Boys im Jahr 1993 in Orlando, inzwischen gibt es sie seit mehr als drei Jahrzehnten. Mit über 130 Millionen verkauften Tonträgern gelten Nick, Howie, AJ, Brian und Kevin als erfolgreichste Boygroup der Musikgeschichte.

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Getty Images Nick Carter mit den Backstreet Boys in New York, Dezember 2022

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Getty Images Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean und Brian Littrell bei der Premiere von "Paw Patrol: The Dino Movie"

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