Frederick und Annika Lau turteln auf dem roten Teppich

Große Gefühle auf dem roten Teppich: Bei der Berliner Premiere von "Der perfekte Urlaub" zeigten sich Frederick Lau (37) und seine Ehefrau Annika Lau (47) am Donnerstagabend als absolutes Traumpaar. Das Paar präsentierte sich gemeinsam im Zoo Palast und posierte dort eng umschlungen für die Fotografen. Mal legte der Schauspieler den Arm um die Moderatorin, mal standen die beiden Arm in Arm vor den Kameras. Dabei beließen es Frederick und Annika jedoch nicht: Auf dem roten Teppich tauschten sie sogar einen Kuss auf die Lippen aus und zeigten ihre Zuneigung damit ganz offen. Modisch waren die Eheleute ebenfalls bestens aufeinander abgestimmt: Frederick erschien in einem dunkelblauen Anzug, den er mit einem weißen Hemd und lässig geöffneten Knöpfen kombinierte. Annika setzte auf einen komplett schwarzen Look mit weit geschnittener Hose und einer kurzärmeligen Bluse. So wirkte ihr gemeinsamer Premierenauftritt auch optisch wie aus einem Guss.

Der Termin in der Hauptstadt markierte zugleich das Ende der Premierentour, die zuvor bereits durch München, Wien und Köln geführt hatte. Seit Donnerstag ist "Der perfekte Urlaub" bundesweit in den Kinos zu sehen. Der Film setzt die Geschichte des Kinoerfolgs "Das perfekte Geheimnis" aus dem Jahr 2019 fort. Für das Drehbuch und die Regie zeichnet erneut Bora Dagtekin (47) verantwortlich. Frederick steht dabei wieder gemeinsam mit Elyas M'Barek (44), Karoline Herfurth (42), Jessica Schwarz (49), Florian David Fitz (51), Jella Haase (33) und Wotan Wilke Möhring (59) vor der Kamera. Neu dabei ist Diana Amft (50). Während sich im Vorgänger ein gemeinsames Abendessen zum turbulenten Enthüllungsspiel entwickelte, verschlägt es die dysfunktionale Clique diesmal nach Mallorca. Dort kommen innerhalb der Freundesgruppe erneut zahlreiche Geheimnisse ans Licht. Passend zum Schauplatz entstanden auch die Aufnahmen für die Fortsetzung auf der spanischen Urlaubsinsel.

Privat sind Frederick und Annika seit 2015 verheiratet, gemeinsam haben sie drei Kinder. Anders als bei den Paaren in "Der perfekte Urlaub" geht es in ihrer Beziehung offenbar meistens harmonisch zu. Für kleinere Reibereien sorgt allerdings ein ganz bestimmter Ort: die Küche. Über gemeinsame berufliche Projekte mit ihrem Mann äußerte sie sich Ende September gegenüber spot on news noch ausgesprochen positiv. "Wir können echt toll zusammenarbeiten. Aber die Küche ist und bleibt mein Ding", stellte Annika damals klar. Besonders eine Angewohnheit ihres Partners bringt sie demnach auf die Palme. Frederick greift demnach gelegentlich ungefragt zu seinem Lieblingsgewürz und verteilt es über dem Essen seiner Frau. Davon ist Annika wenig begeistert. "Da bekomme ich schlechte Laune und werfe ihn aus der Küche", erklärte sie dem Nachrichtenportal. Auf dem roten Teppich war von solchen kleinen Unstimmigkeiten jedoch nichts zu sehen.

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Imago Annika Lau und Frederick Lau küssen sich bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Zoo Palast

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Imago Florian David Fitz, Jella Haase, Elyas M'Barek, Caroline Herfurth, Frederick Lau und Lena Schoemann bei der Berlin-Premiere

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Imago Annika Lau und Frederick Lau bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Zoo Palast in Berlin