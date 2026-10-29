Würden "Der perfekte Urlaub"-Stars echt gemeinsam urlauben?

Gemeinsam vor der Kamera verreisen ist das eine – privat wäre das für Florian David Fitz (51) und Jessica Schwarz (49) offenbar undenkbar. Im Gespräch mit Filmstarts in Berlin wurden die beiden Schauspieler gefragt, ob sie mit den Figuren aus der Komödie "Der perfekte Urlaub" auch tatsächlich in den Flieger steigen würden. Florians Antwort fiel eindeutig aus: "Ich würde mit niemandem von denen in den Urlaub fahren. Um Gottes Willen!" Jessica sah das ähnlich, machte aber eine kleine Ausnahme für seine Rolle. Mit dem ruhigen Lehrer Pepe könne sie sich durchaus Wandern und einen weniger abenteuerlichen Trip vorstellen. Bei einer Frage waren sich beide einig: Filmtochter Sophie wäre nicht die ideale Begleiterin für eine gemeinsame Reise. Florian beschrieb sie sogar als die härteste Figur der gesamten Gruppe. Im neuen Kinofilm von Bora Dağtekin schlüpfen die beiden erneut in ihre bekannten Rollen als Lehrer Pepe und Psychotherapeutin Eva. Die Dreharbeiten fanden über einen Zeitraum von knapp drei Monaten auf Mallorca statt.

Von einem gemütlichen Aufenthalt auf Mallorca konnte am Filmset allerdings keine Rede sein. Die Dreharbeiten zogen sich vom Sommer bis in den späten Herbst, wobei das Ensemble mit langen Arbeitstagen und extremen Temperaturschwankungen zu kämpfen hatte. So war dieselbe kurze Hose, die im September bei 35 Grad noch passend erschien, später bei deutlich kühleren Bedingungen gefragt. Wie Jessica berichtete, wurden Nachtszenen bei etwa minus drei Grad und kräftigem Wind gedreht. Selbst Aufnahmen im Wasser mussten unter eisigen Bedingungen nachgeholt werden. Besonders skurril wurde es bei einer Fahrt auf einem aufblasbaren Luftkissen hinter einem Motorboot: schnell, holprig und in den Kurven mit ordentlich Eigendynamik. Durch das ständig hineinschwappende Wasser wurde es zudem immer kälter. Florian fasste das Ganze mit einem nostalgischen Scherz zusammen: "Mein letztes Mal auf 'ner Aufblasbanane war vor dem Mauerfall." Jessica, die nach eigener Aussage Probleme mit kaltem Wasser hat, lachte dabei viel – und musste später spielen, dass die wilde Fahrt keinen Spaß mehr macht.

"Der perfekte Urlaub" knüpft an den Kinoerfolg "Das perfekte Geheimnis" aus dem Jahr 2019 an. Damals kamen während eines gemeinsamen Abendessens reihenweise Geheimnisse innerhalb der Freundesclique ans Licht. Die neue Komödie schickt dieselben Figuren nun in den Urlaub, der ihre Beziehungen, Freundschaften und ihr gegenseitiges Vertrauen erneut auf eine harte Probe stellt. Florian verkörpert den homosexuellen Mathelehrer Pepe, dessen Beziehung während der Reise ins Wanken gerät. Mit seinem Kollegen Elyas M'Barek (44) teilt er im Film außerdem eine Kussszene. Ob ein dritter Teil tatsächlich kommt, steht bislang nicht fest. Gegenüber Filmstarts brachte Jessica dennoch bereits eine mögliche Handlungsidee ins Spiel: Eine Hochzeit von Sophie könnte für neues Chaos sorgen und zugleich die nächste Generation in den Mittelpunkt rücken. Ob eine weitere Fortsetzung überhaupt geplant ist, wisse sie allerdings nicht.

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Imago Florian David Fitz bei der Premiere von "Der perfekte Urlaub" im Berliner Zoo Palast

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Getty Images Jessica Schwarz, Schauspielerin

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Imago Florian David Fitz, Jella Haase, Elyas M'Barek, Caroline Herfurth, Frederick Lau und Lena Schoemann bei der Berlin-Premiere