Dann startet die Fortsetzung von "Das perfekte Geheimnis"

Fans von "Das perfekte Geheimnis" können sich freuen: Die Geschichte geht weiter und schickt die Clique der Freunde auf einen sonnigen Kurztrip in den Süden. Der neue Film "Der perfekte Urlaub" startet am 26. Oktober 2026 in den deutschen Kinos, wie Constantin Film mitteilte. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, wie ein Instagram-Post von Elyas M'Barek (43) enthüllte. Der Schnappschuss zeigt, dass die spanische Insel Mallorca Drehort der Fortsetzung ist. Mit dabei ist wieder ein hochkarätiger Cast, der das Publikum bereits im ersten Film begeisterte.

Die Fortsetzung greift die Geschehnisse von "Das perfekte Geheimnis" erneut auf. Damals sorgte ein vermeintliches Handy-Spiel bei einem Abendessen der Freunde für unerwartete Spannung und eskalierende Konflikte. Nun tauschen die Protagonisten das heimische Wohnzimmer gegen Sonne, Strand und Meer – eine Auszeit, die jedoch alles andere als harmonisch zu verlaufen scheint. Details zur Handlung sind bisher rar, jedoch dürfte es auch diesmal wieder zu brisanten Enthüllungen und komplizierten Beziehungen innerhalb der Clique kommen.

Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin (46) führt nach dem Erfolg des ersten Teils auch bei der Fortsetzung Regie. Der Cast bleibt unverändert: Neben Elyas M'Barek kehren unter anderem Karoline Herfurth (41), Florian David Fitz (50), Jella Haase (32), Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring (58) und Jessica Schwarz (48) zurück. "Das perfekte Geheimnis" war einer der erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres 2019 und zog über fünf Millionen Menschen in die Kinos. Nun sind die Erwartungen an die Fortsetzung hoch, denn das Zusammenspiel der Darsteller sorgte bereits im Vorgänger für eine Mischung aus Humor, Spannung und emotionalen Momenten.

Getty Images Der Cast von "Das perfekte Geheimnis"

Instagram / elyas_mbarek Elyas M'Barek kuschelt am Set mit einem Hund

Thomas Niedermueller/Getty Images Lena Schoemann, Elyas M'Barek, Jessica Schwarz, Jella Haase und Florian David Fitz