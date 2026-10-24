Gerücht: Sind Hati Suarez und Alex Molz doch noch ein Paar?

Sind Hati Suarez und Alexander Molz (31) womöglich doch noch ein Paar? Obwohl die Realitystars bislang als getrennt gelten, sorgen nun Hinweise auf gemeinsame TV-Pläne für neue Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. Dilara Kruse (35) packte dazu nun in einem Instagram-Reel von Marlisa Rudzio (37) aus. Demnach habe sie am Rande des Events Fame Fighting einige Hinweise auf mögliche Castings der beiden aufgeschnappt. Im Podcaststudio von Jam FM sprach sie vor allem über das Gerücht, Hati und Alex könnten im kommenden Jahr als Paar bei Temptation Island VIP antreten. Die Schilderungen stammen aus der neuen Folge von "Inside Reality", für die Marlisa neben Dilara auch Lars Steinhöfel (40) eingeladen hatte. Eine Bestätigung für das angebliche Liebescomeback oder die TV-Pläne gibt es bislang nicht. Auch zu einer möglichen Teilnahme an der Beziehungsshow gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme der beiden oder der Produktion.

Nach Dilaras Darstellung fiel ihr das Gespräch ganz zufällig auf einer Toilette auf. Eine Person, die ihrer Einschätzung nach gut mit Hati bekannt ist, soll vor der Tür über das Duo und angebliche Anfragen verschiedener Formate gesprochen haben. Angeblich seien die beiden sogar kurz davor gewesen, den Vertrag für das Trennungsformat Prominent getrennt zu unterschreiben – dann sei jedoch eine andere Sendung dazwischengekommen. Laut dem belauschten Gespräch soll im kommenden Jahr zunächst "Temptation Island VIP" auf dem Plan stehen und danach der gemeinsame Auftritt bei "Prominent getrennt". Dilara stellte zugleich klar, dass sie die Unterhaltung lediglich mitgehört habe und den Wahrheitsgehalt der Aussagen nicht beurteilen könne. Für zusätzliche Fragen sorgte offenbar auch das Auftreten der beiden bei Fame Fighting. Beim Event sollen Hati und Alex zudem gut miteinander ausgekommen sein.

Neu sind Gerüchte um eine mögliche Teilnahme der beiden an "Prominent getrennt" allerdings nicht. Zuletzt hatte auch Nelly Noire, die als Hatis erklärte Erzfeindin gilt, entsprechende Gerüchte angeheizt. Bestätigen konnte aber auch sie eine Teilnahme nicht. Pikant wäre ein solcher Auftritt allemal: Hati und Alex hatten sich im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Zeit im "Sommerhaus der Stars" getrennt. Bei "Prominent getrennt" würden sie trotz ihrer gescheiterten Beziehung erneut ein Team bilden und gemeinsam um den Sieg kämpfen müssen. Konkrete Angaben zu einer Teilnahme machten bislang weder die beiden Realitystars selbst noch die Produktion. Damit bleibt auch der neue Hinweis auf "Temptation Island VIP" vorerst reine Spekulation.

Anzeige Anzeige

RTL Ĥati und Alex, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Dilara Kruse, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten