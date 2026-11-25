Silvia Wollny (61) bekommt in turbulenten Zeiten Rückendeckung. Realitystar Dilara Kruse (35) und Silvias Töchter Sarah-Jane (28) und Sarafina Wollny (31) stellten sich am Dienstag auf Instagram deutlich hinter die Familienmutter, gegen die derzeit Rassismusvorwürfe im Raum stehen. Diese finden ihren Ursprung in mutmaßlichen Sprachnotizen, die Tochter Loredana mit ihrem Mann Servet Özbek vor Kurzem veröffentlichte. Dilara schilderte in einem langen Video, dass Silvia sie vor einigen Monaten um Unterstützung gebeten habe: Sie sollte bei Gesprächen in der Türkei als Dolmetscherin aushelfen. Nach Dilaras Darstellung ging es dabei um massive Drohungen und bewaffnetes Eindringen in das Eigentum der Wollnys. Dilara schildert, sie habe sogar ihre Verwandten vor Ort angerufen und sie gebeten, die Polizei zu rufen. Sarah-Jane und Sarafina teilten Dilaras Storys und bedankten sich bei ihr, denn: Darin wird Silvia klar gegen die Anschuldigungen verteidigt. Außerdem wird davor gewarnt, die Großfamilienchefin vorschnell öffentlich zu verurteilen.

Was genau in der Türkei vorgefallen sein soll, beschrieb Dilara recht ausführlich. Ihren Angaben zufolge tauchte der Mann einer Wollny-Tochter zusammen mit mehreren Männern bewaffnet auf einem Grundstück der Familie in der Türkei auf. Die Polizei sei zweimal angerückt. Laut Dilara konnten die Beamten aber nichts unternehmen, weil die betreffende Tochter dort gemeldet gewesen sei. Zudem sprach sie von Todesdrohungen gegen die Familie, gestohlenen Gegenständen, zerstörten Kameras und Schüssen auf ein Lokal, in dem die Familie regelmäßig auftritt und Autogrammstunden gibt. Unabhängig belegt sind diese Vorwürfe nicht. Die geteilten Aufnahmen zeigen diese konkreten Vorfälle allerdings nicht. In weiteren Storys veröffentlichte Dilara Videos, die abgeführte Männer, türkische Gendarmen sowie sichergestellte Waffen und Munition zeigen sollen. Wer die Personen sind und ob da ein gewisser Mann zu sehen ist, der mit einer Wollny-Tochter verheiratet ist, geht aus dem Material allein nicht eindeutig hervor. Sie äußere sich, weil sie beim Dolmetschen selbst dabei gewesen sei, betonte Dilara. Zudem forderte sie, veröffentlichte Sprachnachrichten ungekürzt wiederzugeben.

Den Rassismusvorwürfen gegen Silvia hielt Dilara eine persönliche Erfahrung entgegen. Nach den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen sei sie auf dem Rückweg aus Thailand am Flughafen von vier Personen rassistisch angefeindet worden. Silvia habe damals nicht lange gezögert. Sie habe sich schützend vor die kurdischstämmige Dilara gestellt und sie verteidigt. Für die Realitydarstellerin ist klar: "Also, sie ist auf jeden Fall nicht rassistisch, Leute", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar. Sarah-Jane und Sarafina teilten Dilaras Aussagen und Storys, in denen es auch heißt: "Ich kenne Silvia persönlich und habe sie als alles andere als rassistisch erlebt!" Gleichzeitig erinnert Dilara daran, dass es in der Familie viele kleine Kinder gibt. Diese sollten aus den öffentlichen Konflikten der Erwachsenen herausgehalten werden.

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RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

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Imago Dilara Kruse bei der Verleihung der RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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