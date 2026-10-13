Hati & Alex bei "Prominent getrennt"? Das sagt Nelly Noire

Stehen Hati Suarez und Alexander Molz (31) nach ihrer Trennung im Sommerhaus schon bald wieder gemeinsam vor der Kamera? Derzeit laufen die Castings für Prominent getrennt, und ausgerechnet das ehemalige Paar wird als mögliches Duo für die Realityshow gehandelt. Nun heizt ausgerechnet Nelly Noire, die als Hatis Erzfeindin gilt, die Gerüchte weiter an. "Böse Zungen behaupten, dass man die bei Prominent getrennt findet. Man wird sehen", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash. Damit deutet Nelly zumindest an, dass Hati und Alexander gut in das Format passen könnten. In der Sendung treffen frühere Paare erneut aufeinander und müssen trotz ihrer gescheiterten Beziehungen zusammenarbeiten. Weder von Hati und Alexander selbst noch von der Produktion liegen konkrete Angaben zu einer Teilnahme vor.

Dass Nelly sich zu den Spekulationen äußert, bedeutet jedoch nicht, dass sie mit Hati in Kontakt steht – ganz im Gegenteil. Die Reality-TV-Bekanntheit stellt gegenüber Promiflash klar, dass zwischen ihr und der anderen Kandidatin absolute Funkstille herrscht, und zwar nicht nur vor laufenden Kameras. "Ich hab tatsächlich überhaupt nichts mit Hati zu tun. Auch nicht hinter den Kulissen, weil ich nehme so was immer ernst. Wenn ich einen Konflikt habe, dann hab ich auch nicht hinter den Kulissen irgendwie was mit der Person zu tun", stellt Nelly klar. Trotz dieser deutlichen Distanz hat sie die jüngsten Entwicklungen rund um Hati und Alexander offenbar verfolgt. Dabei verweist sie vor allem auf die jüngste gemeinsame Zeit der beiden auf Mallorca. Dort sollen Hati und Alexander zuletzt wieder einen versöhnlicheren Eindruck gemacht und zusammen Inhalte für ihre Social-Media-Kanäle produziert haben.

Dort wirkten die einstigen Partner nach Nellys Angaben wieder deutlich vertrauter. Außerdem sollen sie gemeinsame Videos gedreht haben. Genau dieses Auftreten bringt die Influencerin mit dem möglichen Casting für die Ex-Paar-Show in Verbindung. "Ich würde aber schätzen, die waren ja auch zusammen auf Mallorca, da waren sie ja irgendwie wieder gut und haben Videos zusammen gedreht. Aber 'Prominent getrennt' steht ja vor der Tür. Also würde sich es anbieten, wenn man dann getrennt wäre", meint Nelly im Promiflash-Interview. Ihre Worte sind allerdings lediglich eine persönliche Einschätzung und keine Bestätigung für einen bevorstehenden TV-Auftritt der beiden. Öffentliche Statements von Hati oder Alexander zu einem möglichen Antritt bei dem Format gibt es bislang ebenso wenig wie eine offizielle Bestätigung der Macher der Sendung.

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Instagram / nelnoire Nelly von "Good Luck Guys", August 2026

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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Instagram / nelnoire Nelly von "Good Luck Guys", Juli 2026