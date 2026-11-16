Zoff eskaliert: Dilara Kruse droht Gabby mit Pocher-Fotos

Der Zoff zwischen Dilara Kruse (35) und Gabriela Alves geht in die nächste Runde! In ihrer Instagram-Story legt die Ehefrau von Max Kruse (38) jetzt kräftig nach und lässt dabei eine brisante Bemerkung fallen. Sie kündigt nicht nur an, ihre frühere TV-Kollegin beim nächsten Aufeinandertreffen persönlich zur Rede stellen zu wollen, sondern spielt auch auf mögliche Fotos an, die Gabriela zusammen mit einer gewissen Person zeigen sollen. "PS: Demnächst könnte ich ja noch ein paar Bilder mit ihr und OP posten", schreibt sie – womit sie möglicherweise Oliver Pocher (48) meint. Ob Dilara solche Aufnahmen tatsächlich besitzt und was darauf zu sehen wäre, ist völlig unklar. Trotzdem heizt der Satz die ohnehin kursierenden Gerüchte um Gabriela und den Comedian weiter an. Doch der Streit nimmt noch weitere Ausmaße an: Mit Sandra Sicora (34) meldet sich noch ein weiterer Realitystar zu Wort. Sie geht mit Dilaras Vorstoß hart ins Gericht, obwohl sie selbst alles andere als ein Fan von Gabriela ist.

Ihren Anfang nahm die jüngste Attacke in einer Instagram-Fragerunde. Ein Nutzer wollte von Dilara wissen, warum Gabriela sich ihr gegenüber so verhalte, und beschimpfte die Reality-TV-Bekanntheit dabei. Dilara antwortete darauf in ihrer Story: "Weil sie einfach eine hinterhältige, ekelhafte und ehrlose Person ist. Ich könnte noch so viel über sie sagen, aber eigentlich ist sie es nicht einmal wert, dass ich weitere Worte an sie verschwende." Sollte sie Gabriela persönlich begegnen, werde sie "kein Blatt vor den Mund nehmen". Sandra teilte daraufhin einen Screenshot davon mit ihrer Community und nahm die Ex on the Beach-Bekanntheit in Schutz: "Ihr wisst ja, ich kann Gabriela auch absolut nicht leiden, aber was denkt Dilara eigentlich, wer sie ist??? Hat sie vergessen, wie sie selbst drauf ist?" Zudem erinnerte sie an einen Podcast mit Dilara. Dort habe diese ihrer Wahrnehmung nach immer wieder über sie sprechen wollen, obwohl sie gar nicht Thema gewesen sei. Die dortigen Aussagen bezeichnete Sandra als "Schwachsinn".

Kennengelernt hatten sich Dilara und Gabriela bei den Dreharbeiten zur Joyn-Show "Club der Reality Detektive". Damals schien zwischen den beiden noch alles in Ordnung zu sein: Anfang November erklärte Letztere, sie habe ihrer Mitstreiterin während der Dreharbeiten noch vertraut. Inzwischen sei sie aber enttäuscht, weil Dilara angeblich falsche Geschichten erzähle. Kurz darauf behauptete diese dann öffentlich, Gabriela habe ihrem Ehemann Max privat geschrieben. Was in der vermeintlichen Nachricht stand, verriet sie allerdings nicht. Gabriela wies diese Darstellung als "realitätsfern" zurück und betonte, dass jede Geschichte zwei Seiten habe. Außerdem stellte sie klar, dass sie grundsätzlich kein Interesse an vergebenen oder verheirateten Männern habe. Auch zu den Spekulationen um Oliver hatte sie sich bereits geäußert: Dass sie im Zusammenhang mit dem Comedian eine Verschwiegenheitserklärung abgeschlossen habe, dementierte sie Anfang November entschieden.

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Collage: Imago, Imago Collage: Dilara Kruse und Gabriela Alves

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Imago Oliver Pocher bei der Premiere von "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" im Filmtheater Kitzbühel

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