Bella Hadid (30) hat eine klare Vorstellung davon, wie sie ihre Zukunft verbringen möchte. Im Gespräch mit Harper's Bazaar erzählte das Model jetzt von seinen Wünschen – und die haben vor allem mit einem ruhigen, erfüllten Alltag zu tun. Bella möchte sesshaft werden und kann sich inzwischen vorstellen, eines Tages viele Kinder zu haben. Zu ihrem Traum gehört außerdem eine eigene Farm-to-Table-Bäckerei, die auch Blumen und Erzeugnisse aus der örtlichen Gemeinschaft anbietet. Ein Gewächshaus zum Gärtnern sowie Ateliers für Glasbläserei und Keramik würden ihr Wunschleben ergänzen. Besonders die Familienplanung beschäftigt sie mittlerweile intensiv. "Es war kein Traum, den ich schon immer hatte, aber inzwischen ist dieser Wunsch in mir so stark. Meine Intuition schreit mich deswegen regelrecht an", verriet Bella dem Magazin.

Auch ihre persönliche Vorstellung von Erfolg hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Während in der Modebranche häufig Bekanntheit, hohe Gagen, TV-Auftritte, Magazincover und große Laufstegshows als Maßstab gelten, setzt Bella für sich inzwischen andere Prioritäten. "Erfolg kann für mich bedeuten, in Frieden in einer kleinen Stadt zu leben, mit einem Mann, den ich liebe, mit meinem Kind und meinen Tieren", erklärte sie gegenüber Harper's Bazaar. Berührungspunkte mit dem Familienalltag hat sie bereits durch ihre ältere Schwester Gigi Hadid (31). Diese ist Mutter der sechsjährigen Khai (6), die aus ihrer früheren Beziehung mit Sänger Zayn Malik (33) stammt. Mit ihrer Nichte gehört damit schon ein kleines Mädchen zu Bellas Familie. Ihre eigenen Wünsche gehen inzwischen jedoch darüber hinaus: Sie träumt davon, selbst Mutter zu werden.

Bella ist mit Cowboy Nathan Lacy zusammen. Der Partner des Models lebt im US-Bundesstaat Colorado. Vor etwa einer Woche zeigten sich die beiden beim gemeinsamen Vintage-Shopping in Aspen vertraut miteinander. Auf den Aufnahmen küssten sie sich mehrfach auf dem Gehweg und gingen mit einem Golden Retriever spazieren. Bereits Anfang November hatten Bella und Nathan zusammen einen Eishockeyabend verbracht. Auf Instagram veröffentlichte sie anschließend Fotos vom Spiel der Colorado Avalanche gegen die Detroit Red Wings, das die beiden besucht hatten. Den gemeinsamen Samstagabend bezeichnete Bella als besonders bedeutungsvoll. Darüber hinaus hält sie sich mit Einzelheiten zu ihrer Beziehung bislang zurück. Ob Nathan auch ihre konkreten Zukunftsträume teilt, hat das Model bisher nicht verraten.

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Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2025

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Instagram / bellahadid Bella Hadid im Heimaturlaub, August 2026

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