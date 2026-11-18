Bella Hadid (30) hat offenbar keine Lust mehr auf Versteckspiele. Am Dienstag wurde das Model zusammen mit ihrem mutmaßlichen neuen Partner Nathan Lacy beim Shoppen im luxuriösen Wintersportort Aspen im US-Bundesstaat Colorado abgelichtet. Die Aufnahmen der Paparazzi, die TMZ vorliegen, zeigen, wie nahe sich die beiden stehen: Zwischen ihren Besuchen in verschiedenen Vintage-Läden hielten Bella und ihr Cowboy immer wieder auf dem Gehweg an, um sich innig zu küssen. Offenbar möchten die beiden ihre Gefühle füreinander nicht mehr vor der Öffentlichkeit verbergen. Doch neben leidenschaftlichen Küssen stand noch mehr auf dem Programm. Die Turteltäubchen gingen außerdem gemeinsam mit einem Golden Retriever spazieren. Dabei schmiegte Bella ihren Kopf vertraut an Nathans breite Schulter. Die Laufstegschönheit strahlte dabei über das ganze Gesicht und schien die Zeit an Nathans Seite sichtlich zu genießen.

Auch modisch präsentierten sich die beiden bei ihrem winterlichen Ausflug passend zur Umgebung. Bella entschied sich für einen lässigen Look und trug eine weiße Mütze zu Jeansjacke und Hose. Nathan präsentierte sich in einem karierten Hemd mit einer weißen Jacke und einer passenden Kappe der Biermarke Coors. Die Aufnahmen halten aber nicht nur die zärtlichen Momente fest. Sie zeigen Bella und Nathan auch ganz entspannt beim Stöbern in den Geschäften und beim gemütlichen Bummel durch die Straßen des beliebten Skiorts. Kuscheleinheiten kamen dabei allerdings nie zu kurz. Während ihrer gesamten Shoppingtour suchten sie immer wieder die Nähe des anderen und tauschten zahlreiche Küsse und Umarmungen aus.

Erst vor wenigen Wochen hatte Bella die Spekulationen um eine Liebesbeziehung zu Nathan ordentlich angeheizt. Anfang November veröffentlichte das Model gemeinsame Fotos, die bei einem Eishockeyspiel der Colorado Avalanche entstanden waren. Zuvor war noch vermutet worden, dass die beiden lediglich befreundet seien. Spätestens mit dem gemeinsamen Besuch des Spiels und den neuen Aufnahmen aus Aspen ist jedoch klar, dass zwischen ihnen mehr läuft.

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Getty Images Bella Hadid bei den Filmfestspielen in Cannes, Mai 2026

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Instagram / bellahadid Model Bella Hadid, Mai 2026

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