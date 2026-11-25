Bella Hadid (30) spricht so offen wie selten über ihre Gesundheit. In der neuen Dezember/Januar-Ausgabe von Harper's Bazaar verrät das Model, dass sie mit gleich mehreren Diagnosen leben muss, die ihren Körper stark belasten. Dazu zählen das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom, kurz POTS, und die prämenstruelle dysphorische Störung, kurz PMDS. Außerdem leidet sie unter Endometriose und Lyme-Borreliose. "Ich habe POTS, und ich habe stark mit PMDS, Endometriose sowie meiner Lyme-Borreliose und Dingen zu kämpfen, die meinen Körper sehr stark beeinträchtigen", erklärt Bella gegenüber dem Magazin. Immer wieder habe sie zudem mit starker Müdigkeit und körperlichen Schmerzen zu kämpfen, wie Bella berichtet. Das Interview erscheint im Rahmen der sogenannten "The Art Issue". Für die Ausgabe ziert das Model gleich zwei unterschiedliche Cover. Ab dem 1. Dezember ist das Magazin im Handel erhältlich. Darin gewährt die Brünette einen persönlichen Einblick in ihr Leben jenseits des Rampenlichts und der Laufstege.

Wie plötzlich ihre Beschwerden auftreten können, bekam Bella ausgerechnet kurz vor einem großen Auftritt zu spüren. Unmittelbar bevor sie eine Victoria's-Secret-Show eröffnen sollte, geriet sie hinter den Kulissen in eine gefährliche Lage. "Direkt bevor ich für meinen Eröffnungslook auf den Laufsteg ging, wollte ich mich dehnen, und mein ganzes Schlüsselbein hat sich komplett ... Ich weiß nicht einmal, was es war. Meine Lunge wäre fast kollabiert, und ich konnte nicht atmen, und dann hieß es: 'Fünf, vier ...'", schildert sie gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar den dramatischen Moment. Manchmal fühle sie sich körperlich zunächst bestens, bevor sie ausgerechnet im ungünstigsten Moment plötzlich an ihre Grenzen stoße. Obwohl sie mental bereit sei, weiterzumachen, spiele ihr Körper nicht immer mit. Viele würden unterschätzen, wie sehr anhaltende Erschöpfung und körperliche Schmerzen den Alltag beeinträchtigen können, betonte das Model. Sie müsse lernen zu akzeptieren, dass ihr Körper womöglich nicht alles schafft, was sie sich vornimmt. Manchmal müsse sie dann eben einen anderen Weg finden, wie Just Jared berichtet.

In dem Gespräch geht Bella auch auf frühere Probleme mit ihrem Körperbild ein. Bei ihrem allerersten Casting war sie gerade einmal 17 Jahre alt. Damals habe ihr eine Stylistin, deren Namen sie nicht nennt, gesagt, sie sei zu dick für Saint Laurent und solle ein paar Pfund verlieren, wie Just Jared berichtet. Zwölf Jahre später ist Bella selbst das Gesicht des Modehauses und zudem Markenbotschafterin für Prada. Diese Entwicklung empfindet sie als unglaublich. Aus der Bahn geworfen habe sie der abwertende Kommentar damals allerdings nicht. Zu diesem Zeitpunkt habe sie nämlich bereits schwere persönliche Kämpfe rund um ihren Körper durchgestanden. Heute sehe sie Essen mit anderen Augen und liebe ihren Körper. Mittlerweile könne sie damit umgehen, wenn andere sie nicht als ihrem Ideal entsprechend betrachten würden. Zugleich stellte Bella fest, dass sich die Modewelt in den vergangenen Jahren deutlich verändert habe. Einen wichtigen Beitrag dazu leisteten ihrer Meinung nach all jene, die sich für bessere Arbeitsbedingungen und einen respektvolleren Umgang mit Models starkmachen.

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Getty Images Bella Hadid, Januar 2026

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Getty Images Bella Hadid auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

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