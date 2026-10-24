Kronprinzessin Victoria verzaubert in einem Kleid von H&M

Prinzessin Victoria (49) hat beim Staatsbankett im königlichen Schloss in Stockholm für Begeisterung gesorgt. Zu Ehren des Präsidentenpaares aus Singapur erschien die schwedische Thronfolgerin in einer bodenlangen, eng geschnittenen Robe. Sie stammt ausgerechnet vom Modekonzern H&M, der sonst eher für erschwingliche Preise bekannt ist. Das Kleid war mit kleinen Pailletten und Perlen besetzt und schimmerte bei jeder Bewegung. Vorne fielen ein hoher Ausschnitt und lange, klare Linien auf. Die Rückansicht war aber der Hingucker: Victoria zeigte einen freien Rücken. Fotos ihres Looks liegen unter anderem Billedbladet vor.

Einige Fachleute zeigten sich von Victorias Wahl überrascht. Stylistin Maren Walther meinte im Interview mit MinMote: "Was überrascht, sind der offene Rücken und der transparente Effekt. Das lässt den Look sowohl trendy als auch ein wenig gewagt wirken." Für den festlichen Rahmen des Abends griff die Kronprinzessin außerdem zu royalen Accessoires: Sie kombinierte eine Diamanttiara von Boucheron sowie eine elegante Tasche des Labels LK Bennett mit dem Kleid und setzte mit ihrer Wahl ein glamouröses Fashionstatement.

Das Designstück von H&M liegt im oberen Preissegment des Labels. Es kostet umgerechnet rund 670 Euro. Dass Victoria bei einem wichtigen Termin des schwedischen Königshauses auf H&M setzt, ist allerdings kein Einzelfall. Bereits bei der Hochzeit ihres Bruders Prinz Carl Philip (47) mit Prinzessin Sofia (41) im Jahr 2015 trug die Royal ein Kleid der schwedischen Marke. Wie Svensk Damtidning berichtet, ist die Kronprinzessin außerdem mit Karl-Johan Persson befreundet, der die dritte Generation der H&M-Familie vertritt. Auch zu dessen Ehefrau soll Victoria ein freundschaftliches Verhältnis pflegen. Das Unternehmen gehört zu den bekanntesten Exportschlagern Schwedens und bekommt durch die Auftritte der Thronfolgerin regelmäßig internationale Aufmerksamkeit auf dem royalen Parkett.

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Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden beim Nobelbankett 2025 im Stockholmer Rathaus

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Imago Kronprinzessin Victoria beim Victoriapreis am 14. Juli 2026 in Borgholm

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Getty Images Kronprinzessin Victoria, Schloss Bellevue im November 2025