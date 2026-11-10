Victorias 50. sorgt schon vorab für politischen Ärger

Für den 50. Geburtstag von Kronprinzessin Victoria (49) von Schweden plant die Regierung Feierlichkeiten im großen Stil – und will dafür rund 365.000 Euro aus Steuermitteln bereitstellen. Victoria feiert ihren Ehrentag am 14. Juli 2027. Neben einem offiziellen Empfang im Palast sind ein öffentliches Festprogramm und Besuche der Kronprinzessin in mehreren Regionen des Landes vorgesehen. Auch auf der Insel Öland, dem traditionellen Sommerdomizil der Königsfamilie, soll gefeiert werden. Seit der Parlamentswahl im September hat Schweden nämlich noch keine neue Regierung. Das Land wird deshalb vorübergehend mit einem Haushalt geführt, der nur die grundlegenden Staatsausgaben absichern soll. Neue finanzielle Schwerpunkte sind darin eigentlich nicht vorgesehen. Brisant ist die Debatte auch, weil der schwedische Königshof seine eigene wirtschaftliche Lage derzeit als knapp bezeichnet.

Vor allem Vertreter der rot-grünen Parteien werfen Finanzministerin Elisabeth Svantesson mangelnde Transparenz vor. Trotz gemeinsamer Gespräche über den Übergangshaushalt sei die zusätzliche Ausgabe für den royalen Geburtstag nicht thematisiert worden. Janine Alm Ericson, die wirtschaftspolitische Sprecherin der schwedischen Grünen, stellte gegenüber Sveriges Radio klar: "Natürlich sollen wir unsere Kronprinzessin feiern. Allerdings kann man die Regierung für dieses Vorgehen wirklich kritisieren. Wir hatten Treffen zum Übergangshaushalt, bei denen diese Frage hätte angesprochen werden können, aber das wurde nicht getan. Das ist schlecht." Elisabeth hält die geschützte Sonderzuweisung dagegen für gerechtfertigt. "Man wird nur einmal 50, und das wird nächstes Jahr sein, deshalb halte ich das für völlig angemessen", erklärte die Politikerin laut der spanischen Hola!. Offiziell vorgelegt werden soll der Haushaltsentwurf samt Ausnahmeregelung am 12. November 2026.

Parallel zu den Geburtstagsvorbereitungen erwartet der schwedische Königshof für die Jahre 2027 bis 2029 finanzielle Engpässe. Weil deutlich weniger Menschen die königlichen Schlösser besuchen als vor der Pandemie, fehlen dem Hof nach eigenen Schätzungen rund 30 Millionen schwedische Kronen, umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro. Als Gründe werden die weltpolitische Unsicherheit und die anhaltende Inflation genannt, die den Tourismus in Europa belasten. Dazu kommen hohe Ausgaben für die Sicherheit. Nach dem spektakulären Juwelenraub im Pariser Louvre sollen jedes Jahr umgerechnet rund 757.845 Euro in den Schutz der Residenzen und Kunstsammlungen fließen.

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Imago Kronprinzessin Victoria beim Victoriapreis am 14. Juli 2026 in Borgholm

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Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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