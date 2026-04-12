So privat leben Prinzessin Victoria von Schweden und Daniel

Prinzessin Victoria (48) und Prinz Daniel (52) leben seit 2010 auf Schloss Haga in Solna – einem beeindruckenden Anwesen mit insgesamt 41 Räumen, das nur eine kurze Autofahrt von Stockholm entfernt liegt. Das idyllisch am Hagapark und dem Brunnsviken gelegene Schloss ist zwar öffentlich bekannt und wurde bereits mehrfach in Dokumentationen, offiziellen Fotos und bei Pressebesuchen gezeigt, doch einen großen Teil ihres Zuhauses halten die Royals bewusst verborgen. Während die formelleren Räume für Abendessen, Empfänge, digitale Meetings und offizielle Termine genutzt werden, sind etwa 25 Zimmer des Schlosses streng privat – und werden es auch bleiben.

"Die privaten Räume werden Victoria und Daniel in der Praxis niemals zeigen", erklärt Königshausreporterin Noréa Dahlskog gegenüber der Zeitschrift Svensk Damtidning. Hinter diesen verschlossenen Türen verbirgt sich der echte Alltag der Familie: die Schlafzimmer von Prinzessin Estelle (14) und Prinz Oscar (10), das Wohnzimmer der Familie und ihre eigene Küche. Dort versuchen die Royals, ein möglichst normales Leben zu führen, abgeschirmt von den Blicken der Öffentlichkeit. "Es ist wichtig für die Royals, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen zu unterscheiden. Eine solche Grenze macht es leichter, ein eigenes Leben zu bewahren, selbst wenn vieles von dem, was sie tun, für alle sichtbar ist", erläutert die Expertin.

Besonders der Schutz der Kinder steht für Victoria und Daniel im Vordergrund – vor allem bei Estelle, die eines Tages Königin werden wird. Die 14-Jährige hat bereits jetzt eine bedeutende Rolle, die mit der Zeit nur noch größer werden wird. Gleichzeitig ist sie ein ganz normaler Teenager, und genau das möchten ihre Eltern ihr ermöglichen. "Für Victoria und Daniel ist es entscheidend, dass sie Raum hat, genau das zu sein", betont Noréa Dahlskog. Die strikte Trennung zwischen öffentlichen Pflichten und privatem Familienleben auf dem Schloss soll den beiden Kindern die Freiheit geben, trotz ihrer royalen Zukunft eine möglichst unbeschwerte Kindheit und Jugend zu erleben.

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Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria, Oktober 2024

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Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

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Instagram/Kungahuset Prinzessin Estelle und Prinz Oscar, März 2026