Prinzessin Estelle (14) sammelt gerade Erfahrungen, von denen die meisten Schülerinnen und Schüler nur träumen können. Seit Montag absolviert die Tochter von Kronprinzessin Victoria (49) einen Teil ihres Schulpraktikums in Finnland. Dort arbeitet sie in der schwedischen Botschaft und im Präsidialamt mit und darf Präsident Alexander Stubb bei seinen Aufgaben über die Schulter schauen. Zustande gekommen sein soll der außergewöhnliche Platz durch Papa Prinz Daniel (53), wie Journalist Sebastian Mattsson gegenüber Svensk Damtidning erklärte. Der Royal habe sich demnach direkt an das finnische Staatsoberhaupt gewandt: "Deshalb hat Daniel Stubb mit dieser Idee angerufen – und deshalb war es für den Präsidenten selbstverständlich, Estelle als Praktikantin zu nehmen." Auch Victoria soll gemeinsam mit ihrem Mann ihre Kontakte genutzt haben, um der Tochter diesen Einblick zu ermöglichen. Ganz nebenbei dient das Praktikum der Vorbereitung auf das, was Estelle eines Tages erwartet: Sie soll schließlich als Königin Schwedens Staatsoberhaupt werden.

Dass die Vermittlung so reibungslos ablief, liegt offenbar an der engen Bindung zwischen dem schwedischen Kronprinzessinnenpaar und Alexander. Die beiden Familien verbindet weit mehr als nur diplomatische Begegnungen. "Alexander Stubb und die Kronprinzessinnenfamilie haben viel Zeit miteinander verbracht, weit über das hinaus, was wir nach außen hin als offizielle Anlässe wahrgenommen haben", schilderte Sebastian gegenüber dem Magazin. So waren Victoria und Daniel bei einer Reise nach Finnland zu einem privaten Abendessen in Gullranda zu Gast, der Sommerresidenz des Präsidenten. Auch Estelle lernte den Politiker demnach schon abseits offizieller Termine kennen. Ende des Sommers war Alexander zudem in Stockholm bei einem Projekttag des Prins Daniel Fellowship zu Gast. Für den Journalisten ist das ein weiterer Beleg für die Freundschaft und die gegenseitige Unterstützung der beiden Männer. Selbst Schwedens Botschafter in Finnland, Peter Ericson, deutete gegenüber Hufvudstadsbladet an, dass die private Verbindung der Familien bei dem eindrucksvollen Praktikumsplatz eine Rolle gespielt habe.

Ihre Zeit in Finnland ist allerdings nur der zweite Teil von Estelles Praktikum. In der vergangenen Woche war die Prinzessin bereits beim schwedischen Hofstaat in Stockholm im Einsatz. Dort bekam die Schülerin einen Eindruck davon, wie die Arbeit hinter den Palastmauern abläuft. Außerdem begleitete sie ihren Großvater König Carl Gustaf (80) bei seinen täglichen Aufgaben und war bei Sitzungen dabei. Damit lernt Estelle in kurzer Zeit zwei Bereiche kennen, die für ihre spätere Aufgabe wichtig sind. Zuerst bekam sie Einblicke in die Arbeit des eigenen Königshauses. Direkt danach lernte sie im Nachbarland die diplomatischen und staatlichen Abläufe kennen. Durch ihre Stationen in der Botschaft und im Präsidialamt sieht Estelle außerdem, wie Schweden im Ausland vertreten wird und wie das finnische Staatsoberhaupt arbeitet. Damit sammelt sie innerhalb kurzer Zeit praktische Erfahrungen sowohl am heimischen Königshof als auch auf internationaler Ebene.

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm

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Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle an ihrem 14. Geburtstag

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