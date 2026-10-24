Nach OP noch Schmerzen: Emmy Russ gibt ehrliches Update

Emmy Russ (27) hat sich bei ihren Fans gemeldet und spricht offen über ihren Zustand nach der jüngsten Beauty-OP. In ihrer Instagram-Story berichtet der Realitystar, dass der Eingriff einige Wochen zurückliegt – von Beschwerdefreiheit kann aber noch keine Rede sein. "Also, ich habe immer noch Schmerzen. Also, wenn du mich irgendwie anfasst, so oder mal stößt, dann tut das weh", erklärt sie darin. Unangenehm seien vor allem Berührungen, Stoßbewegungen und bestimmte Abläufe im Alltag, etwa das Aufstehen aus dem Liegen. Trotz der noch laufenden Heilung bemerkt sie bereits deutliche Fortschritte. So könne sie wieder gehen und sogar springen. Lediglich mit dem Joggen habe sie noch nicht begonnen. Ihr aktuelles Update teilt die Influencerin in einem hellen Wohnbereich, während sie sich für den Tag fertig macht. Dabei trägt sie einen schwarzen Satinpyjama mit weißem Besatz sowie ein breites, hellblaues Haarband.

Bis Emmy vollständig genesen ist, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Insgesamt sechs Wochen lang soll sie laut ärztlicher Anweisung Kompressionskleidung tragen. Wie sie selbst einschätzt, muss sie das noch etwa zwei bis drei Wochen durchhalten. Lediglich für kurze Zeiträume darf sie das langärmlige Kleidungsstück ablegen – beispielsweise zum Haarewaschen oder wenn ihr bei höheren Temperaturen zu warm wird. "Aber ich kann gehen, springen. Joggen habe ich jetzt nicht probiert. Ich bin sehr beweglich", schildert sie ihren Fans in der Instagram-Story. Zum optischen Resultat hält sich die Blondine bislang zurück: Viel vom endgültigen Ergebnis sei derzeit ohnehin noch nicht zu erkennen. Kurz zuvor hatte sie bereits eine stumme Story geteilt. Darin richtet sie ihre langen Haare und das Haarband, präsentiert ihre Frisur und lächelt zufrieden in die Kamera.

Anfang Oktober hatte sich Emmy erneut unter das Messer gelegt und ihre Community mit Aufnahmen aus der Klinik an dem Eingriff teilhaben lassen. Im Mittelpunkt stand dabei eine Hautstraffung an den Oberarmen, die mit einer kleineren Fettabsaugung kombiniert wurde. Neben den Oberarmen ließ die Reality-TV-Bekanntheit auch ihre Innenoberschenkel, den Bauch und den Rücken behandeln. Das endgültige Ergebnis wolle sie erst präsentieren, wenn ihr Körper vollständig bereit dafür sei.

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Imago Emmy Russ beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025

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RTLZWEI Emmy Russ bei KDRAS

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.