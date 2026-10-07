Neurowissenschaftlerin kritisiert Emmy Russ nach Beauty-OP

Neuer Schönheitseingriff bei Emmy Russ (27) – und dafür gibt es jetzt ordentlich Gegenwind. Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich Fett absaugen und die Haut straffen lassen und prompt einen Clip der Operation auf Instagram gepostet. Dieses Video rief nun die österreichische Neurowissenschaftlerin Dr. Sophie Imhof auf den Plan. Die Expertin, die im Netz regelmäßig Influencer-Werbung und -Statements wissenschaftlich unter die Lupe nimmt, warnte eindringlich vor den fatalen Folgen solcher Posts für das Körperbild junger Frauen. Dass ausgerechnet mit Emmys schlanker Figur für eine Fettabsaugung geworben werde, hält die Expertin für problematisch – es könne der Eindruck entstehen, der eigene Körper müsse permanent verbessert werden. "Solche Werbung suggeriert immer wieder, dass wir den ganzen Tag etwas an uns optimieren müssten: Das ist absoluter Schwachsinn! Unser Körper ist ein Wunderwerk und es ist unvorstellbar, dass wir hier gesund stehen dürfen. Andere können das nicht", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.

Die Wissenschaftlerin stellte jedoch klar, dass die körperliche Selbstbestimmung für jeden Menschen unantastbar bleibt. Ihr Protest richtet sich vielmehr gegen die kommerzielle Inszenierung der OP und das damit vermittelte Schönheitsideal. Unter Verweis auf die Forschung zur Körperdysmorphie gab Sophie zu bedenken, dass fortlaufende kosmetische Korrekturen die eigene Körperwahrnehmung massiv verzerren können. Wer einmal in dieser Spirale stecke, fokussiere sich meist nur noch auf vermeintliche Makel. Ein weiteres Detail kritisierte die Expertin scharf: Statt sich die nötige Ruhe zu gönnen, saß Emmy schon 24 Stunden nach dem Eingriff wieder im Flieger nach Madrid. "Es gibt Studien – in Istanbul wurde das viel untersucht –, die zeigen, dass die Komplikationsraten steigen können, wenn du unter anderem zu wenig regenerierst", warnte sie. Ein Flieger biete unmittelbar nach einem solchen Eingriff aus ihrer Sicht keine geeigneten Bedingungen für die nötige Erholung.

Emmy selbst zögerte nach der OP nicht lange, stellte sich den kritischen Fragen ihrer Instagram-Community und rechtfertigte ihren Schritt. Auf den Einwand eines Followers, warum sie die kleinen Fettdepots nicht einfach durch hartes Training in Muskeln umgewandelt und so den Körper gestrafft habe, fand die Reality-TV-Bekanntheit eine klare Antwort: Sie habe vor dem chirurgischen Eingriff schon etliche andere Methoden getestet, um Gewicht zu verlieren und ihren Traumbody zu bekommen. Erst der operative Eingriff habe ihr nach eigener Darstellung das Ergebnis gebracht, das sie sich schon seit längerer Zeit gewünscht hatte.

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RTLZWEI Emmy Russ bei KDRAS

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.

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Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit