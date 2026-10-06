Wegen ihrer Beauty-OP: Emmy Russ und Chiara zoffen sich

Emmy Russ (27) weihte ihre Community vor Kurzem in ihr neuestes Beauty-Projekt ein: Sie hat sich einer Kombination aus Fettabsaugung und Hautstraffung unterzogen. Während Emmy den Eingriff als reine Privatsache verbucht, hagelt es von anderer Seite heftige Kritik. Reality-Kollegin Chiara Antonella (29) ging im Netz in die Offensive und hinterfragte die OP öffentlich. In ihrem Statement auf Instagram wurde sie deutlich: "Oh wow, das finde ich tatsächlich extrem problematisch. Ich habe absolut nichts gegen Schönheitsoperationen oder Eingriffe, soll jeder mit seinem Körper machen, womit er sich wohlfühlt. Aber eine Fettabsaugung inklusive Straffung bei einer Person, die (laut Google) nicht mal 50 kg wiegt, finde ich persönlich sehr fragwürdig."

Und weiter wetterte Chiara gegen Emmy: "Bei so einer Ausgangslage hätte man meiner Meinung nach mit gezieltem Training noch einiges erreichen können, bevor man sich für so einen Eingriff entscheidet. Etwas anderes wäre es z.B. nach einer extremen Gewichtsabnahme (überschüssige Haut) oder nach einer Schwangerschaft, aber das scheint hier ja nicht die Ausgangssituation zu sein." Emmy stellte in ihrer Fragerunde unmissverständlich klar, dass sie die Vorwürfe absolut unberechtigt findet. Als Gegenargument hielt sie Chiara direkt die Haartransplantation von deren eigenem Partner vor. Die wiederum blieb bei ihrer Haltung und grenzte ab: "Ich rede lediglich von Schönheits-OPs, die nicht notwendig sind." Zudem betonte sie: "Es geht doch trotzdem darum, ob etwas notwendig ist oder nicht, und das habe ich einfach sachlich kritisiert und mehr nicht."

Im Fokus der Operation stand für Emmy Russ eine Straffung der Haut an ihren Oberarmen. Kombiniert wurde das Ganze mit einer minimalen Fettabsaugung, die an den Oberschenkelinnenseiten, dem Bauch sowie dem Rücken vorgenommen wurde. Ihre Fans hielt das Model dabei stets auf dem Laufenden: Sie postete während des gesamten Klinikaufenthalts Fotos und dokumentierte den genauen Ablauf. Das finale Ergebnis bleibt vorerst allerdings noch ihr Geheimnis – das will sie erst zeigen, wenn der Heilungsprozess komplett abgeschlossen ist. Gegenüber ihren Followern stellte Emmy außerdem klar, dass sie sich ganz bewusst für den Schritt entschieden habe. Im Vordergrund stünden für sie ihr eigenes Wohlbefinden und die Freiheit, über ihren Körper selbst zu bestimmen.

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Collage: Instagram / emmyruss, chiiara_antonella Collage: Emmy Russ und Chiara Antonella

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.

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Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Social-Media Star