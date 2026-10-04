"Wieder getan": Das steckt hinter Emmy Russ' Klinik-Selfie

Jetzt ist klar, warum sich Emmy Russ (27) zuletzt aus einem Krankenhausbett meldete: Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich erneut einer Beauty-OP unterzogen. Auf Instagram teilt sie nun Aufnahmen rund um den Eingriff und nimmt ihre Community mit in die Klinik. Sie ließ vor allem die Haut an ihren Oberarmen straffen und eine kleinere Fettabsaugung vornehmen. Zusätzlich wurden ihre Innenoberschenkel, der Bauch und der Rücken behandelt. Dass sie sich bewusst für den Eingriff entschieden hat, betont sie ausdrücklich. "Ich habe es wieder getan... [Das Ästhetik-Team Nürnberg] hat mir den Wunsch erfüllt: eine Hautstraffung mit kleiner Fettabsaugung. Ich nehme euch bei der OP mit! Ergebnis kommt, sobald mein Körper bereit dafür ist", schreibt sie zu ihrem Beitrag. Dazu findet Emmy klare Worte für ihre Entscheidung: "Mein Körper, meine Entscheidung. Ob mit oder ohne Eingriff... wichtig ist, dass DU dich wohlfühlst. Und niemand sonst muss es verstehen."

In dem Video erklärt die Kampf der Realitystars-Bekanntheit auch, was sie zu dem Eingriff bewogen hat. Vor allem mit dem Erscheinungsbild ihrer Oberarme und der Fettverteilung an den Innenseiten ihrer Oberschenkel war Emmy offenbar unzufrieden. "Ich habe eine Hautstraffung in Kombination mit einer kleinen Fettabsaugung machen lassen. Meine größten Problemzonen waren meine Oberarme. Wie ihr sehen könnt, die Haut dort war einfach nicht so straff, wie ich sie gerne gehabt hätte", erklärt sie. Auch ihre Innenoberschenkel störten sie nach eigener Aussage. "Auch an meinen Innenoberschenkeln hat mich die Fettverteilung gestört – und wenn wir schon dabei sind, perfektionieren wir noch ein bisschen den Bauch und den Rücken", fügt sie hinzu. Das endgültige Ergebnis möchte Emmy erst zeigen, wenn ihr Körper ausreichend verheilt ist. Wie es ihr unmittelbar nach dem Eingriff geht, verrät sie ebenfalls: "Mir geht es nach der OP gut, wie ihr sehen könnt. Für mich geht es am nächsten Tag wieder zurück nach Madrid, wo ich mich in Ruhe erholen kann."

Zuvor hatte die Blondine mit mehreren Selfies aus einem Krankenhausbett für Rätselraten gesorgt. Den Grund für ihren Aufenthalt verriet sie zunächst nicht und kündigte lediglich an, bald sehr persönliche Neuigkeiten zu teilen. Bei einigen Followern kam die Inszenierung des Klinikbesuchs allerdings nicht gut an. Unter einem Beitrag von Promiflash machten Nutzer ihrem Unmut Luft. "Eine der schlimmsten Auswürfe des 'Reality'-TV", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte knapp: "Sendezeit". Auch die Echtheit des Fotos wurde infrage gestellt. "Wie gestellt das Bild ist" und "Da muss sich jemand mal wieder ins Gespräch bringen", hieß es in den Kommentaren. Emmy ließ die Vorwürfe nicht unbeantwortet und äußerte sich anschließend in ihrer Instagram-Story dazu. "Es ist erschreckend zu sehen, wie viele Menschen sich lustig machen, auch darüber, dass ich das Foto selber gemacht habe. Dass es mir nicht so schlecht gehen kann", schrieb sie.

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Instagram / emmyruss Emmy Russ, Oktober 2026

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Imago Emmy Russ beim BILD-Promi-Boxen Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025

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Instagram / emmyruss Emmy Russ postet ein Selfie aus dem Krankenhausbett.