Quentin Tarantinos Drehbuch für letzten Film ist fertig

Quentin Tarantino (63) hat sein nächstes Drehbuch fertig in der Schublade – und trotzdem müssen seine Fans wohl noch eine ganze Weile ausharren. In der "Graham Norton Show" verriet der Regisseur jetzt, dass das Skript für einen möglichen zehnten und damit letzten Kinofilm längst geschrieben ist. Ob das fertige Skript am Ende wirklich sein finales Regieprojekt wird, ist damit völlig offen. Quentin könnte den Stoff selbst verfilmen, ihn einem anderen Regisseur überlassen oder das Vorhaben auch wieder komplett verwerfen. Ähnlich lief es bereits bei "The Movie Critic": Der Film war ursprünglich als sein Abschiedswerk geplant, wurde dann aber nicht realisiert. Die Regie bei "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth", der Fortsetzung von "Once Upon a Time... in Hollywood", übernahm stattdessen David Fincher (64).

Seit eben diesem "Once Upon a Time... in Hollywood" aus dem Jahr 2019 wartet sein Publikum auf ein neues Werk von ihm. Mit der Umsetzung will sich der Filmemacher dennoch bewusst Zeit lassen, denn 2027 hat sein erstes Theaterstück "The Popinjay Cavalier" zunächst Priorität: "Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das mir wirklich gut gefällt, aber ich möchte erst das Theaterstück machen und sehen, wer ich dann bin", erklärte er in der Sendung. Und weiter: "Danach gehe ich zurück, verbringe Zeit mit meiner Familie, lebe ein bisschen und schaue dann, was ich machen möchte." Durch das Bühnenprojekt und die anschließende Auszeit zeichnet sich nun die längste Pause zwischen zwei von Quentin inszenierten Kinofilmen ab. Der bisherige Rekord lag bei sechs Jahren – so lange dauerte es zwischen "Jackie Brown" und "Kill Bill".

Sollte "The Popinjay Cavalier" auf der Bühne einschlagen, kommt übrigens auch eine Kinoadaption des Theaterstücks als finales Filmprojekt infrage. Die Fortsetzung von Quentins letztem Hollywood-Streifen ist unterdessen bereits im Kasten. Eine veröffentlichte Aufnahme der letzten Filmklappe zeigt, dass die Dreharbeiten am 15. Januar 2026 endeten. Das Projekt wurde für Netflix produziert und knüpft an Quentins Erfolgsfilm von 2019 an. Weil David Fincher auf dem Regiestuhl saß, zählt der Film allerdings nicht als das angekündigte zehnte und letzte Regiewerk des "Pulp Fiction"-Machers. Quentin selbst nimmt sich nach seinem Bühnendebüt erst einmal zurück und will sein Privatleben genießen: Der zweifache Vater will Zeit mit seiner Familie verbringen und erst mit etwas Abstand entscheiden, welchen Stoff er tatsächlich noch einmal selbst fürs Kino inszeniert.

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Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

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Collection Christophel, Action Press Brad Pitt in "Once Upon a Time... in Hollywood"

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Getty Images Daniella Pick und Quentin Tarantino bei "Fortnite Now Playing"