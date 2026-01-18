Dreharbeiten zur "Once Upon a Time"-Fortsetzung sind beendet

"Once Upon a Time... in Hollywood" war einer der erfolgreichsten Filme von Quentin Tarantino (62) der vergangenen Jahre. Sogar so erfolgreich, dass der Regisseur sich entschied, einen Nachfolger für Netflix zu machen. Und der ist sogar schon im Kasten. Dank eines Instagram-Posts von Jarred Land, Präsident der RED Digital Cinema Camera Company, ist das Ende der Dreharbeiten auch offiziell. Er postete ein Bild der letzten Klappe, die demnach am 15. Januar fiel. "Letzter Drehtag von David Fincher und Tarantinos neuem Film. Es war eine große Ehre, so ein unglaubliches Team in unserem Studio für den größten Teil des vergangenen Jahres leben und atmen zu sehen", freut sich Jarred und verspricht: "Das wird ein guter!"

Worum genau es im zweiten Teil von "Once Upon a Time... in Hollywood" gehen wird, ist noch nicht offiziell bekannt. Es wurde lediglich bestätigt, dass der Protagonist des ersten Films, Stuntman Cliff Booth (Brad Pitt, 62), erneut eine zentrale Rolle spielen wird. Das legt nahe, dass auch Darsteller Brad wieder auf der Leinwand zu sehen sein wird. Aktuell trägt der Film den Titel "The Adventures of Cliff Booth". Wann mit einer Premiere zu rechnen ist, lässt sich schwer sagen, denn es ist unklar, wie lange die Postproduktion brauchen wird. Ursprünglich war der Film für 2026 angekündigt. In der Jahresvorschau von Netflix, die maßgeblich an der Produktion beteiligt sind, fehlte die Ankündigung aber.

Anstatt von Quentin wird beim zweiten Teil von "Once Upon a Time... in Hollywood" David Regie führen. Dieser inszenierte in der Vergangenheit preisgekrönte Filme wie "Sieben" oder "Fight Club". Das liegt mitunter daran, dass Quentin selbst versprach, nur für zehn Filme als Regisseur verantwortlich zu sein – dafür fehlt ihm nur noch einer. Und mit diesem letzten Film wolle der Oscar-Preisträger etwas Neues ausprobieren. "Ich liebe das Drehbuch, aber ich laufe immer noch auf demselben Pfad, auf dem ich schon unterwegs war. [...] Beim letzten Film muss ich einfach in unbekannten Gewässern unterwegs sein", erklärte er in seinem Podcast "The Church Of Tarantino".

