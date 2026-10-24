Riccardo Simonetti und sein Ehemann wollen kinderlos altern

Riccardo Simonetti (33) und sein Ehemann Steven haben eine klare Vorstellung von ihrer gemeinsamen Zukunft: Sie wollen keine Kinder bekommen, sondern ihr Leben weiterhin als Paar verbringen und zusammen alt werden. Im Gespräch mit Bunte lässt der Entertainer daran keinen Zweifel: "Wir haben keine Kinderwünsche und möchten den Rest unseres Lebens zusammen verbringen", stellte er im Interview klar. Statt über eine Familiengründung nachzudenken, beschäftigen sich die beiden mit einer ganz anderen Idee: einem Umzug auf Zeit. "Wir spielen auch mit dem Gedanken, eine Zeit lang in Amerika zu leben – in Stevens Heimat", verriet Riccardo dem Magazin. Ob und wann dieser Ortswechsel tatsächlich stattfinden könnte, führte Riccardo nicht weiter aus. Fest steht für ihn jedoch, dass er seine Zukunft gemeinsam mit seinem Mann und ohne eigenen Nachwuchs gestalten möchte.

Welchen Stellenwert Steven für ihn hat, machte Riccardo im selben Gespräch deutlich. "Er ist mein erster Freund, meine erste Beziehung und der erste Mensch, für den ich wirklich so empfunden habe", schwärmte der Autor. Inzwischen sind die beiden seit beinahe sieben Jahren ein Paar. Im August 2024 machten sie ihre Liebe mit der Hochzeit offiziell. Lange hielt sich Steven bei Auftritten seines Mannes allerdings aus der Öffentlichkeit heraus und tauchte lediglich hin und wieder auf dessen Instagram-Profil auf. Ende September änderte sich das: Bei der Vorstellung von Riccardos Buch "Wann ist ein Mann ein Mann?" begleitete Steven seinen Ehemann zum ersten Mal überhaupt zu einem offiziellen Termin. Dort präsentierten sich die beiden Seite an Seite vor den Kameras.

Dass Außenstehende dem Ehepaar gerne bestimmte Rollen zuschreiben, erlebt Riccardo im ganz normalen Alltag. Im Restaurant landet die Rechnung zum Beispiel häufig bei Steven – obwohl es Riccardo ist, der bezahlt. Den Grund dafür führt der Social-Media-Star auf verbreitete Vorstellungen davon zurück, wie ein Mann auszusehen habe. Steven entspreche mit kurzen Haaren und Schnauzer eher einem klassischen Männerbild. Riccardo selbst trägt hingegen lange Haare und Make-up. Mit solchen Erwartungen hat sich Riccardo auch persönlich auseinandergesetzt. Als schwuler Mann sei er mit dem Gefühl groß geworden, dem geforderten Idealbild eines Mannes ohnehin nicht gerecht werden zu können. Darin liegt für Riccardo auch etwas Befreiendes. Schließlich könne das Abweichen von traditionellen Normen neue Möglichkeiten eröffnen. "Wenn du merkst, dass du dieses Ideal gar nicht erfüllen kannst, hast du plötzlich auch die Freiheit, alles andere sein zu dürfen", fasste Riccardo seine Sichtweise im Interview zusammen.

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Imago Riccardo Simonetti und sein Ehemann Steven

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Getty Images Riccardo Simonetti bei der Bambi-Verleihung in München, November 2025

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Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti (r.) und sein Ehemann im Backstagebereich von "& Julia"

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