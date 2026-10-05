Esther Sedlaczek und Riccardo Simonetti moderieren Opernball

Das Moderationsduo für den SemperOpernball 2027 steht fest: Esther Sedlaczek (40) und Riccardo Simonetti (33) werden gemeinsam durch die glamouröse Ballnacht führen. Diese überraschende Personalie gaben die Veranstalter laut RTL bereits mehrere Monate vor dem Event bekannt. Am 5. Februar 2027 verwandelt sich die Dresdner Semperoper unter dem Motto "Vivi il momento - Eine Nacht in Elbflorenz" in einen Festsaal. Die beiden TV-Gesichter sollen der Veranstaltung durch ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten und individuellen Moderationsstile eine ganz besondere Note verleihen. Für Esther bedeutet der Auftritt zugleich einen Ausflug aus ihrem gewohnten Terrain: Normalerweise ist die Moderatorin vor allem im Sport zu Hause. Riccardo wiederum kann in der Semperoper seine Begeisterung für große Unterhaltung ausleben. Die Kombination aus Sportjournalismus und Entertainment soll der Ballnacht eine ganz eigene Note geben.

Dass er sich auf die Aufgabe freut, ließ der Entertainer, der sich kürzlich zum ersten Mal mit seinem Ehemann zeigte, die Veranstalter wissen. "Ich liebe große Unterhaltung und Abende, die ganz unterschiedliche Menschen zusammenbringen", erklärte Riccardo. Er freue sich daher "unglaublich auf den SemperOpernball". Auch Esther betonte, wie außergewöhnlich der Abend für sie werde: "Normalerweise bin ich eher am Spielfeldrand oder im Sportschau-Studio zu Hause - umso besonderer ist es für mich, jetzt durch einen Abend in dieser außergewöhnlichen Kulisse zu führen." Veranstalterin Trixi Steiner begründete die Wahl mit dem Wunsch nach einer "nahbaren und zeitgemäßen Unterhaltung" - dafür stünden die beiden Moderatoren "jeweils auf ihre eigene Weise". Wer keine Karte ergattern konnte, muss das Event nicht verpassen: Der MDR strahlt die glamouröse Nacht wieder live im Fernsehen aus. Dank eines optimierten Sicherheitskonzepts steht Gästen in diesem Jahr sogar ein größeres Ticketkontingent zur Verfügung. Von den insgesamt 2.070 Plätzen sind aktuell noch knapp 400 Karten im Verkauf.

Schon vor der Ballnacht gibt es Einblicke hinter die Kulissen. Patrice Aminati (31) begleitet das Event mit dem neuen Social-Media-Format "Patrice Aminati trifft:". In dem Format unterhält sich die Moderatorin und Influencerin mit bekannten Gesichtern rund um das Event. Den Startschuss gibt Riccardo, bevor in den nächsten Monaten weitere Episoden folgen. Ein großer Höhepunkt des Balls wird zudem die Ehrung von Jan Josef Liefers (62) sein: Der beliebte Schauspieler wird für seine künstlerischen Leistungen und seinen gesellschaftlichen Einsatz mit dem "Choros Award" ausgezeichnet. Für den gebürtigen Dresdner hat die Auszeichnung einen besonderen Wert. "Ich bin in Dresden groß geworden, mit dem Theater praktisch vor der Haustür. Dass ich nun ausgerechnet hier einen Preis bekomme, der meine verschiedenen künstlerischen Wege zusammenbringt, hat für mich deshalb einen besonderen Charme", ließ er die Veranstalter wissen. Als Ehrengäste werden zudem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Ehefrau Elke Büdenbender (64) erwartet.

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Collage: IMAGO / APP-Photo, Getty Images Collage: Riccardo Sminoetti und Esther Sedlaczek

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Getty Images Riccardo Simonetti beim Mini x Paul Smith Pop Up Opening im KaDeWe in Berlin

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Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek, ARD-Moderatorin

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