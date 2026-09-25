Riccardo Simonetti zeigt sich erstmals mit Ehemann Steven

Riccardo Simonetti (33) hat in mehrfacher Hinsicht eine Premiere erlebt: Bei der Vorstellung seines neuen Buches "Wann ist ein Mann ein Mann?!" trat der Entertainer erstmals gemeinsam mit seinem Ehemann Steven vor die Presse. Gefeiert wurde am Donnerstagabend im Ritz-Carlton in Berlin, wo sich prominente Gäste und persönliche Wegbegleiter einfanden, um mit dem Autor auf die bevorstehende Veröffentlichung anzustoßen. Für diesen Anlass machte der Moderator eine seltene Ausnahme, denn normalerweise hält er seinen Partner konsequent aus dem Blitzlichtgewitter heraus. Doch bei der Buchvorstellung sollte Steven unbedingt an seiner Seite sein. Sein fünftes Werk erscheint am 28. September und widmet sich den unterschiedlichsten Vorstellungen davon, was Männlichkeit eigentlich bedeutet. Passender könnte der Rahmen für den gemeinsamen Auftritt also kaum sein – schließlich hatte der Autor bei diesem Thema jemanden an seiner Seite, der den gesamten Entstehungsprozess hautnah miterlebt hat.

Dass Steven an diesem Abend an seiner Seite war, hatte für den Autor einen besonderen Grund. Während des Schreibprozesses habe ihn sein Mann begleitet und "immer wieder aufgefangen". Bei der Buchvorstellung erklärte Riccardo: "Es hätte sich nicht richtig angefühlt, diesen Abend ohne meinen Mann zu verbringen." Dass Steven ihn sonst nicht zu beruflichen Terminen begleitet, findet er dabei völlig normal – schließlich nehmen die meisten Menschen ihren Partner auch nicht mit ins Büro. "Heute Abend wollte ich das aber machen, ich wollte diesen besonderen Moment auch mit ihm feiern und ihn nicht verstecken", betonte er. Und wie lautet nun seine Antwort auf die titelgebende Frage? Ein Mann sei ein Mann, "wenn er sein Leben nach seinen eigenen Regeln lebt". Er wünsche sich zudem mehr Akzeptanz für all jene Männer, die nicht dem gängigen Idealbild entsprechen.

Seit 2020 sind Riccardo und Steven ein Paar, im November 2023 machten sie ihre Verlobung öffentlich. Im August 2024 folgte dann eine große Hochzeit auf Mallorca im Kreis von Familie und Freunden – damals gewährte der Social-Media-Star seinen Fans erstmals einen Blick auf das Gesicht seines Partners. Die standesamtliche Trauung ließen die beiden im Dezember 2024 in Riccardos Heimatstadt Bad Reichenhall vollziehen. Ein Grund dafür: So konnte auch seine Großmutter dabei sein. Auch beruflich läuft es für den Autor: Vor "Wann ist ein Mann ein Mann?!" brachte er gemeinsam mit seiner Mutter das Buch "Mama, ich bin schwul" heraus, das es bis auf die Spiegel-Bestsellerliste schaffte.

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Imago Riccardo Simonetti und Ehemann Steven bei der Buchvorstellung "Wann ist ein Mann ein Mann?!" im The Ritz-Carlton Berlin, 24.09.2026

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Imago Buchpremiere in Berlin: Riccardo Simonetti mit Anna Simonetti und Ehemann Steven

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Imago Riccardo Simonetti und sein Ehemann Steven