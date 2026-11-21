Riccardo Simonetti (33) rüttelt am klassischen Bild des Alphamanns. In einem Interview mit dem Magazin Stern macht der Moderator deutlich, dass Macht, Selbstbewusstsein und Verantwortung für ihn nichts mit einem besonders maskulinen Äußeren zu tun haben. Um das zu untermauern, verweist der Content Creator auf seinen eigenen Werdegang: Er arbeitet selbstständig, übernahm schon früh die Rolle des Versorgers in seiner Familie und unterstützt die Menschen, die ihm nahestehen. Legt man traditionelle Maßstäbe wie Selbstbewusstsein und Führungsstärke an, um einen Alphamann zu definieren, sei er somit selbst einer. Optisch entspricht Riccardo jedoch bewusst nicht dem gängigen Klischee. Genau darin sieht der Influencer die Chance, das verbreitete Männerbild vielfältiger zu gestalten. "Vielleicht kann ich dazu beitragen, neu zu definieren, wie ein mächtiger Mann aussehen kann. Schaut her, auch solche Alphamänner gibt es! Wobei ich selbst natürlich gar nicht in solchen Kategorien denke", erklärt er gegenüber dem Magazin.

Als schwuler Mann habe Riccardo früh gemerkt, dass er das gesellschaftliche Idealbild eines Mannes nicht erfüllen könne. Diese Erkenntnis habe sich für ihn jedoch auch befreiend angefühlt. "Diese Freiheit hat jeder Mann. Nur sperren sich viele heterosexuelle Männer – nicht alle, aber viele – selbst in einen Käfig. Weichen sie nur einen Millimeter von dem Bild ab, das auf sie projiziert wird, glauben sie, ihren Status als Mann zu verlieren", kritisiert Riccardo im Interview. Er selbst habe sich früher besonders unter anderen Männern oft fehl am Platz gefühlt, etwa in Umkleidekabinen oder Fitnessstudios. Damals sei er sehr dünn gewesen und habe seine Jeans lieber in der Damenabteilung gekauft, weil "ich das Gefühl hatte, dass mein Körper dort keine so große Rolle spielte". Erst als ihm ein Bart wuchs und sich sein Körper veränderte, hätten andere Männer ihn anders behandelt. Heute schaffe er es an den meisten Tagen, sich selbst zu mögen. Manchmal wünsche er sich dennoch einen "muskulöseren, hypermaskulineren Körper".

Riccardos Vorstellung von Stärke wurde vor allem durch Frauen geprägt. Er wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf und beobachtete in seinem Umfeld, wie Frauen Verantwortung übernahmen und ihn beschützten. Das galt auch in der Schule. "Ich habe selten erlebt, dass Männer sich schützend vor mich stellten, das waren immer Frauen. Diejenigen, die sich auf dem Schulhof für mich geprügelt haben, das waren Mädchen", erinnert er sich. Wie hartnäckig äußerliche Zuschreibungen sein können, erlebt Riccardo bis heute gemeinsam mit seinem Ehemann Steven. Im Restaurant werde die Rechnung häufig automatisch Steven gereicht, weil dieser mit kurzen Haaren und Schnauzer eher einem konventionellen Männerbild entspreche. Doch eigentlich bezahlt Riccardo. Das Paar bekommt also ganz persönlich zu spüren, wie hartnäckig sich genau die Erwartungen an Männlichkeit halten, die der Moderator nun neu definieren möchte.

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Getty Images Riccardo Simonetti beim Mini x Paul Smith Pop Up Opening im KaDeWe in Berlin

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Getty Images Ricardo Simonetti beim Deutschen Filmpreis 2026 im Palais am Funkturm in Berlin

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