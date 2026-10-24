So reagieren Fans auf Julian & Marcells Sommerhaus-Ausladung

Beim großen Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars werden zwei Gesichter fehlen: Julian F. M. Stoeckel (39) und sein Partner Marcell Damaschke sind bei der Sendung, die am 3. November auf RTL+ zu sehen ist, nicht dabei. Schon ihr Auszug aus der Realityshow hatte für Diskussionen gesorgt – das Paar hatte das Format bereits nach zwei Folgen verlassen. Nun sorgt die Nachricht über ihre Ausladung für den nächsten Gesprächsstoff. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz melden sich zahlreiche Zuschauer zu Wort, und die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Einige Nutzer halten den Ausschluss für unfair und stellen sich klar hinter die beiden Realitystars. Andere können den Schritt dagegen nachvollziehen oder gehen davon aus, dass es dafür bislang unbekannte Gründe geben könnte. Gerade weil keine konkrete Erklärung öffentlich gemacht wurde, wird in den Kommentaren intensiv darüber diskutiert, weshalb Julian und Marcell bei dem Wiedersehen nicht erwünscht sind.

Besonders häufig loben die Unterstützer des Paares den Umgangston der beiden Männer. "Das ist eine Frechheit – sie sind die Einzigen, die vernünftig miteinander umgehen", heißt es in einem der Kommentare unter dem Beitrag. Ein anderer Nutzer sieht in der Absage sogar einen Vorteil für die beiden: "Die beiden werden froh sein, das Geschrei und die Beleidigungen nicht ertragen zu müssen." Kurz und knapp bringt es ein weiterer Fan auf den Punkt: "Julian und Marcell haben zu viel Niveau." Doch nicht alle Stimmen fallen verständnisvoll aus. Ein Nutzer vermutet einen bislang verschwiegenen Anlass hinter der Entscheidung: "Es muss ja Gründe geben, wenn man ausgeladen wird. Das war ja noch nie der Fall. Strange." Jemand anderes begrüßt den Ausschluss ausdrücklich und schreibt: "Richtig so! Wer aus jeder Show abhaut und sich teuer bezahlen lässt, aber eigentlich nicht da sein will, darf sich nicht wundern, wenn man ausgeladen wird."

Die beiden selbst hatten sich eigentlich auf das Wiedersehen gefreut. Vor allem der Gedanke, einige ehemalige Mitstreiter wiederzutreffen, die ihnen während ihrer Zeit im Format ans Herz gewachsen waren, hatte sie gereizt. Laut Julians Schilderung lief die Absage allerdings denkbar unpersönlich ab: Die Produktionsfirma habe sich nicht direkt bei ihnen, sondern lediglich bei seinem Manager gemeldet. Dort sei mitgeteilt worden, dass das Paar nicht zur Wiedersehensshow erscheinen müsse. Marcell zeigte sich ebenfalls enttäuscht über die Entscheidung. "Ich finde es sehr schade. Wenn man aus einer Gruppe ausgeladen wird, ist das immer blöd. Ich finde, das gehört sich nicht", erklärte er gegenüber dem Berliner Kurier. Gerade weil sie trotz ihres frühen Ausstiegs zur Besetzung gehört hätten, sei die Absage für ihn schwer nachvollziehbar gewesen. Das Wiedersehen hätte er außerdem gern genutzt, um zu zeigen, dass eine Beziehung auch ohne gegenseitige Respektlosigkeiten funktionieren kann.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert / KI Marcell Damaschke und Julian F. M. Stoeckel, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2026

Anzeige Anzeige

Imago Julian F. M. Stöckel und Marcell Damaschke, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Marcell Damaschke und Julian F.M. Stoeckel bei der After Show Party der Goldenen Henne 2025 in Leipzig